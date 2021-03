A nche se nel soggiorno di casa invece che sul red carpet, le star non hanno rinunciato a sfoggiare abiti meravigliosi e look da prima pagina in occasione dei Golden Globe 2021

Anche se nel soggiorno di casa invece che sul red carpet, le star non hanno rinunciato a sfoggiare abiti meravigliosi e look da prima pagina in occasione dei Golden Globe 2021. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la prestigiosa cerimonia di premiazione che anticipa gli Oscar si è svolta da remoto: tutte le star in nonimation erano in collegamento con i due studi e le presentatrici da casa. Ma nessuna ha lasciato nulla al caso: tutte erano rigorosamente acconciate, agghindate e vestite da gran gala. Nonostante il Covid-19, dunque, anche quest'anno possiamo stilare la classifica dei look più belli.

Lo spettacolo non si ferma

Nonostante tutto - è proprio il caso di dirlo - "the show must go on". Nemmeno quest'anno, in piena nuova emergenza sanitaria, infatti, la macchina dei Golden Globe 2021 (Golden Globe Award) si è arrestata. Pur con tutte le difficoltà del caso, come da programma, ieri sera, 28 febbraio 2021, si è svolta la 78esima edizione di quello che è uno degli eventi più attesi dell'anno da tutti gli appassionati di cinema e Tv. E anche di moda: ogni anno, infatti, le star si sfidano a colpi di look, tenendo incollati allo schermo migliaia di fashion addicted. A dispetto del Covid-19, la chic attitude è rimasta quella di sempre.

Golden Globe 2021, fra selfie e scatti professionali

Se alcuni Vip hanno scelto di affidarsi a fotografi professionisti, molti altri sono ricorsi agli ormai classici selfie. C'è anche chi ha chiesto al proprio stylist o al proprio partner di immortalarlo nel salotto di casa, nel giardino o magari davanti alla piscina. In tutti i casi, la maggioranza delle star ha poi postato su Instagram gli scatti, spesso raccontando anche i preparativi per la serata e le emozioni del post. Vediamo allora chi ha vinto la sfida dei look più belli dei Golden Globe 2021.

Kaley Cuoco, una nuvola scintillante

Uno dei look più riusciti dei Golden Globe 2021 è quello di Kaley Cuoco, nominata per The Flight Attendant (non è stata premiata). Per la grande serata, l'attrice ha scelto una creazione di Oscar de la Renta: un abito avorio/ghiaccio impreziosito da cristalli, dallo stile molto principesco. Con i lunghi capelli lasciati cadere morbidamente sulle spalle nude e la gonna ampia, la Cuoco sembrava una nuvola romantica.

L'abito a sirena di Amanda Seyfried

Oscar de la Renta anche per Amanda Seyfried. L'attrice, in lizza per il suo ruolo in Mank (è rimasta a mani vuote anche lei) ha optato per un abito a sirena con una leggera coda color rosa corallo, con una vertiginosa scollatura sulla schiena, ispirato al glamour della vecchia Hollywood. A completare il look uno scialle composto da fiori 3D realizzati a mano e capelli sciolti con onde morbide, molto anni '40. Il tutto impreziosito da un filo di brillanti attorno al collo e da due pendenti scintillanti.

Catherine Zeta-Jones, elegante e sexy

Catherine Zeta-Jones ha puntato sull'eleganza, ma senza rinunciare a un tocco sexy. Spalle scoperte, scollo a barchetta, un abito lungo nero e avvolgente con uno spacco che lascia poco spazio all'immaginazione: ecco il look con cui si è presentata alla cerimonia di premiazione (ha premiato con il marito il miglior film drammatico Nomadland di Chloé Zhao). Completato da sandali platform en pendant e una tempesta di Swaroski sulla linea sopra lo spacco.

Sarah Paulson con gesso viola al braccio

Per i Golden Globe 2021 Sarah Paulson, candidata con Ratched (non ha vinto nemmeno lei) ha scelto Prada. Un abito nero molto romantico, con scollo a barchetta, cintura in vita e ampia gonna, impreziosito da applicazioni scintillanti. Il tocco in più? Il gesso viola al braccio, da cui spuntano curatissime unghie bianche.

Lo stile country-chic di Andra Day, fra le vincitrici dei Golden Globe 2021

Lo stile country-chic ha portato fortuna ad Andra Day, che ha vinto il Golden Globe come Miglior attrice protagonista per il suo ruolo The United States of America VS Billie Holiday. È la seconda donna nera nella storia dei Golden Globe a vincere quel premio. Prima della cerimonia si è fatta immortalare nel giardino di casa con il suo Chanel bianco/grigio, lavorato nella parte superiore, tanto da lasciare qualche centimetro di pelle scoperta. Fa un po' sposa country, ma c'è da dire che l'attrice lo sa portare molto bene, abbinandolo anche a un'acconciatura raccolta che le dona molto.

Angela Bassett, in Dolce e Gabbana color melanzana

Azzeccatissimo il look che Angela Bassett, una delle conduttrici della serata, ha scelto per i Golden Globe 2021. Un Dolce e Gabbana color melanzana con uno spacco molto sensuale impreziosito da morbide e raffinate piume. Le stesse che coprono una spalla, mentre dall'altra cade una lunga treccia nera, stile Raperonzolo. La Basset si è fatta immortalare in una posa molto sensuale, che contribuisce alla sua allure un po' magica.

Laura Pausini, in rosso Valentino per il premio dei Golden Globe 2021

La migliore canzone dei Golden Globe 2021 è Io sì (Seen) di Diane Warren cantata da Laura Pausini per il film con Sophia Loren La vita davanti a sè. Per l'occasione, la Pausini ha optato per un ensemble rosso, con camicetta e gonna plissé, firmato ValentinoFall 21. Un mix fra chic e comodità. Il tocco in più? La scarpe borchiate.

Julia Garner sceglie Prada

Anche Julia Garner, candidata per il ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark, è in Prada. Ma lo stile è decisamente diverso da quello di Sarah Paulson. La Garner ha puntato su un mood art déco con maxi scollatura. Al polso una coppia di cuff di smalto nero con croci maltesi composte da diamanti neri e bianchi e perle. Uno stile che ricorda il glamour delle grandi dive americane.

Lo stile stravagante di Jane Levy

Oscar de La Renta ha riscosso molti consensi a questi Golden Globes 2021. Anche l'abito a sirena di Jane Levy, infatti, è dello stilista stanutinese. L'attrice, nominata per il premio miglior attrice protagonista in una serie tv commedia-musicale (vinto da Catherine O'Hara) ha scelto uno stravagante abito a sirena accollato, senza maniche, di colore scuro con inserti chiari, impreziosito da un lungo fiocco.

Rosamund Pike, un mix sorprendente

Decisamente originale il look di Rosamund Mary Ellen Pike, vincitrice a sorpresa del Golden Globe 2021 come miglior attrice in un film commedia o musical per il suo ruolo in I Care a Lot. Il suo abito tutto volant di Molly Goddard, abbinato ad anfibi neri e caschetto super serio, è un mix fra romanticismo, praticità e sobrietà.