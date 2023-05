Cannes 2023: i look più belli delle star

S i apre il Festival di Cannes giunto alla 76esima edizione, con l'atteso ritorno di Johnny Depp. Ma il red carpet è anche il momento in cui celebrare il glamour, vera parata di look da sogno. Le stelle non ci hanno deluso, tra abiti e gioielli tutti da ammirare

I look più belli del red carpet scelti da noi Si è aperta l'edizione n. 76 del Festival di Cannes, evento internazionale molto atteso, non solo per i film in concorso ma anche perché è diventato un appuntamento glamour imperdibile. La madrina Chiara Mastroianni ha accolto la giuria al Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals. Tutti i flash sul red carpet per Michael Douglas Parata di star sul red carpet di Cannes, con beauty look, abiti e gioielli da sogno, accorse per festeggiare la Palma d'Oro d'onore a Michael Douglas, attorniato dalla moglie, Caherine Zeta-Jones, e dalla figlia Carys Zeta. IPA Johnny Depp: il più atteso sul red carpet Attesissimo Johnny Depp e il cast del film Jeanne du Barry con il quale l'evento prende ufficialmente il via. Tanti i flash per Maïwenn, attrice e regista. Johnny Depp in Dior Alla realizzazione dei costumi del film hanno lavorato stilisti e costumisti di Chanel, in quel felice connubio tra moda e cinema che celebra l'arte, la creatività e il genio. Catherine Deneuve Se Chiara Mastroianni è la madrina del festival, la madre, Catherine Deneuve, ne è il volto. Eccole insieme nella cerimonia d'apertura. Il ritratto della diva campeggia sui manifesti del Festival di Cannes numero 76, nella foto scattata il 1° giugno 1968 sulla spiaggia di Pampelonne, poco lontano da Saint-Tropez. Oggi rappresenta un riferimento di eleganza e stile, arricchito da tanta simpatia. È lei ad aver presentato Michael Douglas, «più vecchio del festival», come ha commentato lui stesso, ridendo. Catherine Deneuve (in Louis Vuitton e gioielli Chopard) ha aperto le celebrazioni, consegnando la Palma d'onore a Michael Douglas Ecco allora una selezione dei look più belli, eleganti e sontuosi. I look più belli del red carpet scelti da noi Una Thurman in Dior (Maria Grazia Chiuri). Regale l'abito in raso rosa Rose Des Vents Dior Haute Couture con mantello in raso rosso

Emilia Schüle in Gucci. L'abito lungo in chiffon verde pallido e velluto nero ha dettagli in vernice nera e ricami in cristalli. Sandali platform argento a tacco alto

Razane Jammal in Dior Brie Larson in Chanel Simona Tabasco in Lanvin Ruben Östlund in Dior

Pom Klementieff in Atelier Versace Naomi Campbell in abito Celine e gioielli Chopard Maïwenn in Chanel

Levon Hawke in Dior Helen Mirren in Del Core Audrey Diwan in Chanel Emilie Dequenne in Dior Elle Fanning in Alexander Mc Queen

Denis Ménochet ha scelto di indossare due clip di diamanti, della collezione privata Boucheron Charlotte Casiraghi in Chanel

Catherine Zeta-Jones in Elie Saab Beatrice Borromeo in Dior

Baptiste Giabiconi in Dior Anaïs Demoustier indossa gioielli Boucheron