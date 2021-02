S copriamo tutti i film nominati ai Golden Globe 2021, tra super favoriti e new entry che verranno premiati questa notte!

Manca davvero poco, l’attesa è finita. Finalmente questa notte andrà in onda, in diretta su Sky, la lunga cerimonia di consegna dei Golden Globe Awards 2021. La 78esima edizione dei prestigiosi premi che la stampa estera di Hollywood riserva ai migliori show della televisione e del cinema. Scopriamo insieme tutti i film nominati ai Golden Globe 2021.

A condurre l’evento, per la prima volta da due location differenti (New York e Los Angeles) due presentatrici: le attrici Tina Fey e Amy Poehler. Da sempre precursori degli Academy Awards i candidati saranno tutti in collegamento dalle proprie abitazioni, a causa dell’emergenza sanitaria globale.

Premiati: Jane Fonda e Norman Lear

Durante la serata Jane Fonda riceverà il Cecil B. DeMille Award, una sorta di Golden Globe alla carriera, mentre il 98enne Norman Lear, ideatore delle sitcom di culto come I Jefferson, riceverà il Carol Burnett Award dedicato alla commedia.

Tutti i Golden Movies

Tra i film nominati ai Golden Globe 2021 c’è anche un po' di Italia con due candidature per La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti con mamma Sophia Loren protagonista, tra i migliori film stranieri e miglior canzone con Laura Pausini, nominata assieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi per la migliore canzone originale che accompagna La vita davanti a sé: Io sì (Seen).

Per quanto riguarda la categoria cinema nell'elenco spiccano il bianco e nero Mank di David Fincher con protagonista Gary Oldman, che ne conquista sei, e Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, film simbolo dei movimenti pacifisti statunitensi a quota cinque.

Seguono tra gli altri film in gara, a quota quattro, il sorprendente black commedy Promising Young Woman, esordio alla regia di Emerald Fennel, la Camilla Parker Bowles in The Crown, The Father dal francese Florian Zeller con Anthony Hopkins e Olivia Colman e Nomadland di Chloé Zhao premiato al Festival di Venezia racconta una nazione attraverso gli occhi di una donna in continuo movimento.

Miglior attore e attrice

Confermata tra i migliori attori drammatici la nomination postuma all’attore Chadwick Boseman per Ma Rainey’s black bottom, l’iconico Pantera Nera scomparso lo scorso agosto a soli 43 anni. Rispettate anche le previsioni per commedie e musical a favore di The Prom di Ryan Murphy con un Bill Murray esplosivo. Presente invece uno dei favoriti alla vittoria, il divertente Borat - Seguito di film cinema con Sacha Baron Cohen, nominato anche come miglior attore con la collega di set Maria Bakalova.

Tra gli attori e le attrici, spiccano Kate Hudson per The Music e a Rosamund Pike per I care a lot. Con il film Emma, la rivelazione di quest’anno Anya Taylor-Joy si aggiudica una nomination come miglior attrice in un film comico, conquistata anche per la serie La regina degli scacchi. Mentre Andra Day per The United Staes Vs. of Billie, biografia di Billie Holiday per cui è nominata anche per la migliore canzone.

Miglior registe

A contendersi il podio dietro la macchina da presa tre donne. Regina King, nominata come miglior regista con il suo One Night in Miami, Chloé Zhao ed Emerald Fennel, regista di Young Woman che si aggiudica anche una nomination come miglior sceneggiatrice nel drama.

Golden Globes 2021: ecco tutti i film nominati

Miglior film comico

Borat: Seguito di film cinema

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Miglior attrice in un film comico

Maria Bakalova, Borat: Seguito di film cinema

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care a Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Miglior attore in un film comico

Sacha Baron Cohen, Borat: Seguito di film cinema

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, La vita straordinaria di David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Miglior film drammatico

The Father

Mank

Nomadland

Una donna promettente

The Trial of the Chicago 7

Miglior attrice in un film drammatico

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attore in un film drammatico

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Miglior attore non protagonista (film)

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Miglior attrice non protagonista (film)

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Coleman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the World

Miglior regista (film)

Emerald Fennell, Una donna promettente

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior sceneggiatura (film)

Una donna promettente

Mank

The Trial of the Chicago 7

The Father

Nomadland

Miglior film d’animazione

I Crood 2

Onward

Over the moon

Soul

Wolfwalkers

Miglior colonna sonora di un film

Alexandre Desplat, The Midnight Sky

Ludwig Göransson, Tenet

James Newton Howard, News of the World

Trent Reznor, Atticus Ross, Mank

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Soul