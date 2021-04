I l cast, i nuovi personaggi, la trama aggiornata, l’ambientazione: ecco tutte le anticipazioni del remake della serie cult Gossip Girl.

Da quando è stato annunciato il reboot, le fan di Gossip Girl aspettano con trepidazione la nuova serie.

Del resto, sono passati già passati otto anni da quando lo show con le avventure dei rampolli dell’alta società newyorchese si è concluso con la sesta e ultima stagione.

Serena, Blair, Chuck, Nate e Dan torneranno? Cosa racconta la nuova serie? Quando esce? Se ti fai queste domande, qui di seguito trovi le dieci cose che dovresti sapere sul reboot di Gossip Girl.

L’annuncio del reboot

Il reboot di Gossip Girl è stato annunciato nel 2019, ma la pandemia ha ritardato il progetto, tanto che le riprese della nuova serie sono realmente cominciate nell’autunno 2020.

HBO Max, che produce il remake, a dicembre ha rivelato le prime immagini, con un video dei titoli più attesi nel 2021 sulla piattaforma di streaming.

Il nuovo colosso di streaming è lo stesso che firma anche la reunion di Friends e il revival di Sex and The City. Nella sua strategia di produzione legata alla nostalgia, non poteva certo mancare Gossip Girl, una delle serie più amate degli anni Duemila e che è stata il fiore all’occhiello della programmazione della rete statunitense The CW.

Dove è ambientato

Proprio dalle prime immagini ufficiali, contenute nel video, si possono trovare conferme anche sull’ambientazione, poiché si vedono i nuovi personaggi seduti sugli stessi celebri gradini su cui sostavano le protagoniste della serie originale.

New York City, dunque, rimane la città in cui è ambientato il reboot. Le vicende dei nuovi studenti delle scuole esclusive di Manhattan ruoteranno sempre intorno all’occhio vigile di Gossip Girl.

Quando si svolge

Il reboot è ambientato otto anni dopo la conclusione della serie originale Gossip Girl originale che, dopo sei stagioni, si concludeva con l’oscuramento del sito da cui la serie prende il nome.

Cosa racconta

Dalle prime anticipazioni, è stato reso chiaro che il reboot sarà la versione «aggiornata» e modernizzata della serie.

Questa, infatti, è la sinossi ufficiale della nuova Gossip Girl.

«Otto anni dopo l’oscuramento del sito Gossip Girl, una nuova generazione di adolescenti delle scuole private di New York riprende a seguirla – questa volta sui social media. La celebre serie affronterà il tema dell’evoluzione dei social e come il paesaggio e la popolazione di New York sono cambiati negli anni successivi».

Riguardo il reboot, l’obiettivo non è capire chi sia Gossip Girl. Il creatore Josh Schwartz ha infatti detto: «Abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di davvero interessante nell’idea che oggi siamo tutti Gossip Girl a modo nostro. Abbiamo pensato a come quel concetto si sia evoluto e a come si sia trasformato e sia mutato. Ci è sembrato il momento giusto per raccontare questa storia attraverso una nuova generazione di ragazzi delle scuole superiori dell’Upper East Side».

I nuovi temi

In linea con l’intenzione di rispecchiare il mondo contemporaneo, i nuovi i nuovi personaggi della serie tv avranno a che fare con Instagram e Facebook, ma anche con il fenomeno del cyberbullismo, sempre più attuale nel 21° secolo. Verranno esplorati anche temi più intimi, come l’omosessualità.

«La trama rispecchierà molto il mondo contemporaneo – aveva detto il produttore Safran allo scorso Vulture Fest di Los Angeles – Da dove arrivano ricchezza e privilegi e come gestirli. La cosa che non posso dirvi è che ci sarà un colpo di scena e tutti ne saranno toccati».

Chi torna del cast originale?

Dovendo essere il remake in chiave aggiornata, non torneranno i protagonisti della serie madre. Nella nuova Gossip Girl, non ci saranno Blake Lively (Serena van der Woodsen) né Leighton Meester (Blair Waldorf). Assenti anche Ed Westwick (Chuck), Chace Crawford (Nate) e Penn Badgley (Dan). Eppure, qualche fan spera che questi personaggi storici possano apparire nella serie tv, magari come un cameo della loro versione ormai adulta.

Chi è Gossip Girl nei nuovi episodi?

È ufficiale: Kristen Bell torna nel reboot dare voce al suo personaggio: Era la voce della star di Veronica Mars, infatti, la voce di Gossip Girl nella versione originale in inglese. Non poteva che essere così, come hanno detto i produttori: «Kristen Bell è sempre stata e sempre sarà la voce di Gossip Girl».

Chi sono le nuove interpreti

Nel cast completamente rinnovato del reboot ci sono volti noti per diverse serie tv.

La protagonista del remake di Gossip Girl sarà Audrey Hope, interpretata da Emily Alyn Lind. Accanto a lei, ci saranno Eli Brown (Pretty Little Liars) e Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), rispettivamente nei panni di Ott “Obie” Bergamann e di Zoya Lott.



Nel cast ci sono anche Jordan Alexander (nel ruolo di Julien Calloway), Savannah Smith (Monet de Haan), Evan Mock (Akeno Aki Menzies), Kate Keller, Zion Moreno; Donna Murphy (sarà la preside della scuola) e Elizabeth Lail.

La prima clip con il messaggio di “lei”

La prima clip del reboot è stata pubblicata sul profilo Instagram di Gossip Girl, forse anche per ricordare che la serie continua la produzione e mantenere alta la curiosità del pubblico – non che ce ne fosse bisogno, visto l’hype delle fan. Il video è in realtà un collage di immagini (e di una clip) che mostra gli studenti a scuola e inquadra lo stemma della prestigiosa Constance Billard School.

Ad accompagnare il post c’è un messaggio che chiaramente è stato scritto da lei, visto che è firmato: «L’inizio di un nuovo mandato pone la domanda: chi avrà le carte in regola per salire ai vertici della classe sociale della Constance? Sapete che tengo d’occhio i ranghi. XOXO, Gossip Girl».

Quando potrebbe uscire

Anche questa clip, insieme alle foto dal set che continuano a circolare, rappresenta un’ottima notizia per le fan di Gossip Girl. La produzione del reboot, evidentemente, prosegue a pieno ritmo.

Ancora non si sa nulla della data di uscita, tantomeno dove verrà distribuita la serie in Italia – forse Sky, che in genere si aggiudica i titoli HBO o Netflix, che aveva ridistribuito la serie originale? Staremo a vedere…

In ogni caso, se tutto procede bene, potrebbero esserci buone speranze per credere che lo show sia disponibile entro il 2021.