Halston: la serie tv Netflix che parla di moda (e che arriva con una capsule collection)

N etflix celebra la vita di Halston con una capsule collection lanciata in occasione dell’arrivo in streaming della serie tv del colosso mondiale dell’enterteinment

Una nuova sfida, quella del gigante dello streaming, che scende in passerella per celebrare la vita e le opere di Roy Halston Frowick. Netflix, infatti, ha anche lanciato una capsule collection per celebrare la serie tv, apprestandosi così a fare il suo debutto nel mondo dell’alta moda.

In streaming dal 14 maggio, Halston racconta luci e ombre del celebre stilista statunitense e che ha rivoluzionato il modo di intendere la moda negli anni ‘70. A trainare il racconto sarà il volto noto di Ewan McGregor, già protagonista di Trainspotting e Moulin Rouge!, oltre a serie TV come Fargo. Inoltre, ha preso parte a Star Wars nel ruolo di Jedi Obi-Wan Kenobi.

Halston, Netflix lancia una capsule collection

Quante volte abbiamo sognato di indossare gli incredibili outfit delle protagoniste delle serie tv? È successo per Emily in Paris ma anche per La Regina degli Scacchi. Con Halston, Netflix esaudisce i nostri desideri più reconditi e lancia una collezione con gli abiti che abbiamo ammirato sullo schermo. Ebbene sì: gli outfit saranno in vendita dal 7 giugno.

Per la maison, si tratta anche di una forma di riscatto dopo la battuta d’arresto subita dopo gli anni d’oro raccontati nella serie. Per questo, la collezione è stata curata in ogni minimo dettaglio dal direttore creativo del brand, Roberto Rodriguez, che ha lavorato gomito a gomito con la costumista della serie, Jeriana San Juan.

Il lavoro per il lancio della capsule è proceduto a ritmo serrato fin dalla conclusione delle riprese degli episodi. Il progetto non si limita a una mera celebrazione degli anni brillanti di Halston, ma è anche un intreccio indissolubile tra passato e presente che può concretamente rilanciare il marchio di moda e ricollocarlo al posto che merita.

Halston, la trama

Il racconto della nuova serie tv di Netflix inizia dall’infanzia difficile di Halston, caratterizzata dal rapporto problematico con i genitori. Il padre è un uomo violento mentre la madre è una donna piegata dalla sofferenza. Per sollevarle il morale, il piccolo Roy inizia a disegnare dei cappelli per lei, facendo crescere la passione e il suo talento.

La sua fama esplode quando è Jacqueline Kennedy a credere in lui, indossando una delle sue creazioni. Tutti lo vogliono e tutti lo cercano. La moda dei cappelli, però, passa in fretta e – così – inizia a disegnare abiti. L’inizio non è dei migliori ma il suo nome viene subito associato all’originalità e all’eleganza.

A prestare il volto al noto stilista è Ewan McGregor. Arrogante, capriccioso, egocentrico e dedito agli eccessi: è così che la serie di Netflix rappresenta Halston. Ed è proprio questo suo carattere così particolare che gli causa un vuoto intorno, con la perdita delle persone che ama. Forte del suo talento, è però anche un uomo in grado di mostrare la sua debolezza, soprattutto quando si accorge di stare per perdere quello che vuole.

Il cast

Il nome di Ewan McGregor è stato il primo a essere stato annunciato, nel corso di un’intervista a Time. In questo progetto è il protagonista, Roy Halston Frowick, affiancato dai personaggi che seguono:

Rory Culkin è Joel Shumacher

Rebecca Dayan è Elsa Peretti

David Pittu è Joe Eula

Krysta Rodriguez è Liza Minnelli

Sullivan Jones è Ed Austin

Gian Franco Rodriguez è Victor Hugo

Halston, tutti gli episodi della serie

La serie tv dedicata al grande genio della moda è in streaming su Netflix dal 14 maggio. È anche un contenuto originale della piattaforma. La nuova produzione di Murphy si sviluppa su 5 episodi:

Primo episodio: Le origini

Secondo episodio: Versailles

Terzo episodio: Il dolce profumo del successo

Quarto episodio Halston: La festa è finita

Quinto episodio Halston: Critici

Chi è Halston

Una vita da protagonista, quella di Halston, iniziata con il chiacchierato esordio sul capo di Jackie Kennedy. Da quel momento in poi, il suo successo è inarrestabile e si caratterizza per lo stile pulito ed elegante, quello che tutte vogliono. Suoi sono i caftani sfumati in tie-dye, suoi gli abiti drappeggiati. Quella di Halston è una moda che osa e che non procede al passo con i tempi. Non segue i trend ma li detta.

Halston definisce e riscrive lo stile anni ‘70 divenendo il re dello Studio 54, che in breve tempo diventa la sua seconda casa. I suoi abiti raccontano la storia di un’epoca, così come la collaborazione con la designer di gioielli Elsa Peretti e il vestito rosso Halston sfoggiato da Bianca Jagger, quando si presentò a una festa su un cavallo bianco.

Del suo estro rimangono gli abiti in microfibra, l’ultrasuede e l’halter dress con il tipico scollo all’americana e il taglio obliquo. Dopo aver costruito un impero, Halston muore all’età di soli 57 anni, nel 1990, a San Francisco.

Nonostante l’accoglienza di pubblico sia stata ottima, a protestare è la famiglia dello stilista che non ritiene adeguato il racconto. La trama di Murphy, infatti, non ha risparmiato gli alti e i molti bassi vissuti da Halston, mettendone in luce anche tutti gli angoli più bui.