La Regina degli Scacchi diventa un musical e debutterà a Broadway

D al libro al successo su Netflix: La Regina degli Scacchi è pronta per approdare a Broadway in veste di musical

L’incredibile successo della serie TV su Netflix ispirata al libro di Walter Tevis ha dato modo al teatro di prendere ispirazione, tanto che La Regina degli Scacchi diventa un musical ed è pronta ad andare in scena a Broadway.

Ad acquistare i diritti teatrali per la produzione del musical è Level Forward che promette di portare sul palco di uno dei più prestigiosi teatri al mondo la trama che ha fatto impazzire gli abbonati alla piattaforma streaming.

Il successo della serie ai Golden Globe ha convinto gli investitori ad acquistare i diritti teatrali dell’omonimo romanzo per poterlo portare a teatro in formato musical, una volta che questi saranno riaperti.

La Regina degli Scacchi diventa un musical

Level Forward ha acquistato i diritti teatrali sul romanzo La Regina degli Scacchi di Walter Tevis. Il libro pubblicato nel 1983 torna alla ribalta proprio in questo anno, grazie al successo incredibile avuto su Netflix. La trama del musical rispetta quella del romanzo con protagonista Beth Harmon, una bambina prodigio degli scacchi che attraverso le pagine del libro affronta un viaggio dal Kentucky a Mosca per poter diventare un grande maestro di scacchi.

Dopo il successo della serie che ha vinto un Golden Globe ed è stata vista da 62 milioni di telespettatori, La Regina di Scacchi torna a far parlare di sé con una riproduzione teatrale.

Il riadattamento seguirà la trama del libro e della serie TV, raccontando la storia di Beth Harmon che oltre ad essere un genio del gioco da tavolo si trova a combattere con il suo passato e l’incubo della tossicodipendenza.

Chi è Level Forward: la società che ha acquistato i diritti teatrali

Ad accaparrarsi i diritti teatrali è la Level Forward, una società di produzione che ha tra i fondatori Abigail Disney, bisnipote di Walt Disney. La società che ha acquistato i diritti è nota nel settore per aver prodotto anche Jagged Little Pill di Alanis Morisette e Slave Play di Jeremy O’Harris.

Altri romanzi di Walter Tevis sono sotto i riflettori

Sembra che dopo il successo de La Regina degli Scacchi i romanzi di Walter Tevis siano sotto i riflettori; tra gli altri già trasformati in nuovi media c’è The Husler diventato un film con protagonista Paul Newman e L’Uomo che Cadde sulla Terra che nel 1976 arriva nelle sale cinematografiche con David Bowie come protagonista. Di questo titolo sembra da alcune indiscrezioni che sia in fase di produzione una serie streaming per Paramount+.

Perché La Regina degli Scacchi piace così tanto al pubblico femminile

Nonostante gli scheletri nell’armadio della protagonista, La Regina degli Scacchi ha riscosso un enorme successo, piacendo in modo particolare al pubblico femminile.

La storia inizia raccontando l’infanzia dell’orfana Beth Harmon che cresce in un istituto dove si appassiona al gioco degli scacchi. La ragazzina oltre al talento nasconde dentro di sé enormi cicatrici che la portano ad avere dipendenze da alcol e da benzodiazepine.

Tra i motivi per cui la serie TV ha avuto così successo ci sono i costumi che rispecchiano l’ambientazione americana degli anni Cinquanta e Sessanta. La Regina degli Scacchi è la storia di come una donna sia riuscita ad avere riscatto nella vita, una storia di speranza tutta al femminile dove le spettatrici si trovano a fare il tifo per la giovane protagonista.

Altra motivazione che ha condotto la serie Netflix al successo è l’accuratezza con cui mostra l’incredibile mondo degli scacchi, facendo appassionare anche chi ancora non lo conosceva. Ad aiutare il regista c’è Garri Kasparov che mette a disposizione la sua esperienza di scacchista tra i più famosi al mondo. Infine, da non trascurare, è la lunghezza della serie. Tutta la trama si concentra in sette episodi intensi ma altrettanto scorrevoli.

I messaggi importanti che trasmette

Ad aver visto La Regina degli Scacchi sono oltre 62 milioni di utenti che da subito hanno fatto schizzare le puntate tra le popolari della piattaforma di streaming. A dare valore alle puntate è Anya Taylor Joy, l’attrice protagonista che veste i panni di Beth Harmon.

Tra i messaggi più importanti del libro, che ritroviamo anche nell’adattamento a musical e nella serie TV, c’è l’idea di trovare sempre un motivo per riuscire a sentirsi meglio. La giovane in orfanotrofio, nonostante tutte le difficoltà trova negli scacchi una valvola di sfogo e un modo per riuscire a svotare la propria vita.

Nonostante il periodo storico complicato per le donne che ancora lottavano per avere una parità, Beth mostra come il riscatto personale sia possibile diventando vincitrice di uno degli sport più impegnativi intellettualmente.

In modo particolare i fari sono puntati proprio sulla figura femminile che si introduce in un mondo prettamente maschilista come quello degli scacchi. Beth però non si lascia scoraggiare e concentrandosi su di sé riesce a raggiungere i traguardi che si è prefissata.

Insomma, La Regina degli Scacchi, in qualsiasi formato piace alle donne per il messaggio di speranza, facendo sentire che tutto sia possibile se ci si crede davvero. La Regina degli Scacchi diventa un musical ed è pronta a far parlare di sé anche su uno dei più prestigiosi palchi teatrali al mondo.