Quali sono gli hashtag migliori da usare su TikTok?

C ome aumentare i follower su TikTok? Il Social Network vanta milioni di accessi mensili in ogni parte del mondo: ti suggeriamo i migliori hashtag da utilizzare, sia per contenuti generici che mirati.

Perché è importante usare i migliori hashtag su TikTok? I Social Network possono essere un ottimo trampolino di lancio, in particolare per chi desidera diventare una personalità influente sul web. Creare contenuti – foto o video – però, non è abbastanza, perché è importante sapere utilizzare TikTok per raggiungere un bacino di utenza importante.

Lo slancio ci è dato dagli hashtag, che abbiamo già avuto modo di imparare su Instagram e solo di recente su Facebook. Per diventare popolare su TikTok, ci vuole un pizzico di pazienza, creatività nei contenuti condivisi e anche un’approfondita conoscenza degli hashtag più interessanti. Vediamo che cosa ci suggeriscono le tendenze in merito.

Migliori hashtag generali per TikTok

Gli hashtag generali sono un ottimo punto di partenza, sebbene siano piuttosto semplici e, in effetti, un bel po’ agguerriti. Il nostro consiglio è di puntarci solo ed esclusivamente quando si è raggiunto un pubblico più ampio, perché agli inizi sarà difficile riuscire ad affermarsi sulla concorrenza.

#tiktok

#love

#like

#explore

#video

#meme

#cute

#followme

#bestvideo

#thisis4u

Una lista abbastanza tipica, che dopotutto ricorda anche molto quella dei migliori hashtag di Instagram, segno che alcune cose, da Social a Social, alla fine non cambiano più di tanto. Ricorda, però, che gli hashtag mirati alle nicchie rimangono i migliori in termini di visibilità.

Migliori hashtag per contenuti divertenti su TikTok

Probabilmente, i video divertenti sono tra i più popolari su TikTok. Imparare a usare gli hashtag giusti in merito potrebbe darti la spinta di cui hai bisogno, oltre allo scoprire che cosa c’è in tendenza. Studiare i gusti del pubblico e del target è fondamentale per raggiungere il successo.

#commedia

#featurethis

#featureme

#prank

#1mincommedia

#blooper

#1minaudition

#trend

Il Social Network è diventato estremamente popolare, oltre che un punto di riferimento per tante giovani comiche in erba. La possibilità di avere un pubblico su TikTok – che è comunque esigente – aiuta a migliorarsi, a trovare nuovi input e proporre contenuti originali.

Migliori hashtag per contenuti beauty su TikTok

I temi trattati su TikTok dai vari TikToker sono molteplici, e ovviamente è diventato un luogo molto utile dove suggerire consigli di bellezza. Sono tante le Content Creator che propongono ricette beauty casalinghe, per prendersi cura della pelle, ma anche make-up semplici e ben strutturati.

#beautyls

#beautytips

#beautyfull

#naturalbeauty

#beautyblogger

#showyourbeauty

#beautychallenge

Se sei un’appassionata di tale tematica, potresti eventualmente proporre il tuo sapere, condividerlo con i tuoi follower. Non c’è nulla di meglio di un buon consiglio beauty, dopotutto. Inoltre, tanti sono i video make-up, tutorial e tips per truccarsi in ogni stagione o evento. Non c'è limite alla creatività in questo senso.

Migliori hashtag per video sul cibo su TikTok

Anche TikTok, proprio come gli altri Social Network, ha una nutrita schiera di chef amatoriali (e anche professionisti) che si lanciano in sfide in cucina. Inoltre, sono molti i profili che propongono ricette veloci o dell’ultimo minuto, incredibilmente buone e saporite. Insomma, TikTok può essere anche un luogo dove scoprire ricette internazionali e non solo italiane.

#myrecipe

#easyrecipe

#mysecretrecipe

#foodrecipe

#tiktokrecipe

#videorecipe

#newrecipe

#healthyfood

#foodislove

#veganrecipe

Anche in questo caso abbiamo la possibilità di accedere a numerosi hashtag, soprattutto quelli che ci interessano di più. Ovviamente, sono i migliori e dunque, per emergere, è necessario dare sfogo alla propria bravura e creatività. Ma siamo certe che ce la farai! E poi, diciamocelo: il cibo è davvero tra i soggetti più fotogenici di sempre.

Migliori hashtag per contenuti motivazionali su TikTok

Se sei un’appassionata di body positive e di contenuti motivazionali, ti farà piacere indubbiamente sapere che su TikTok è possibile condividere dei video in cui si inneggia alla positività, all’accettazione di se stesse. Tali video servono a tutte, soprattutto per avere una voce e per essere di ispirazione, una guida sapiente ed esperta.

#edutokmotivation

#talk

#myvoice

#inspirational

#edutok

#madewithme

#decision

#life

Non c’è nulla di meglio di suggerire al proprio pubblico alcuni pensieri positivi o frasi che possano instillare fiducia. I Social Network, per quanto potenti e talvolta indispensabili, possono essere anche dei luoghi oscuri: pertanto, è fondamentale condividere determinati contenuti, per contrapporsi al body shaming o al cyberbullismo.

Come spopolare su TikTok? Qualche dritta

Diventare famosi su TikTok non è semplice: attrarre i seguaci e catturare l’attenzione del pubblico è possibile solo condividendo dei contenuti di valore. Il coinvolgimento deve essere alto: interagire con i follower è importante, non puoi essere una semplice presenza “fantasma” che si limita a caricare i video. Potresti anche eventualmente collaborare con altri utenti, in modo tale da farti conoscere.

Cura il tuo profilo, rendilo accattivante, scegli un bell’username, oltre che un tema che rappresenti le tue passioni e gli interessi. Puoi ricorrere anche ai migliori hashtag, oltre che alle canzoni più in voga dell’ultimo periodo. Un altro suggerimento è di partecipare alle sfide di tendenza. Alla base, però, creatività e originalità devono rimanere le tue ispirazioni principali.