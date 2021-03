10 trend su Instagram che spopoleranno nel 2021

I trend su Instagram del 2021: dal microblogging agli strumenti offerti dalla piattaforma, come migliorare il proprio feed e aumentare i follower seguendo le tendenze del momento.

Quali sono i trend su Instagram da non sottovalutare nel corso del 2021? Il Social Network è tra i più utilizzati di sempre, insieme a Facebook: migliaia di foto, video e storie vengono caricate ogni giorno. Una vetrina per i propri servizi, ideale da usare per farsi conoscere e apprezzare dai follower. I trend del 2021 suggeriscono di sfruttare strumenti potenti per attrarre il pubblico.

Live, Reels, Album sono solo alcune delle novità introdotte nel corso degli anni dal Social Network. Non significa che dobbiamo sfruttare ogni opzione, ma vagliare le più interessanti per strutturare un piano personale per migliorare il feed e la risposta dei follower. Mai dimenticare che comunque il trend più importante rimane la creatività: sbizzarrisciti offrendo contenuti unici e personalizzati.

Instagram Live

Avere una possibilità di organizzare una live su Instagram è importantissimo: significa parlare direttamente al pubblico, magari con un intervento di attualità. Inoltre, le live possono essere condivise, invitare degli ospiti, per offrire un contenuto che stuzzica la curiosità. Streaming Instagram è decisamente il trend da non lasciarsi sfuggire.

Instagram Reels

Introdotta di recente, la funzione Reels di Instagram è diventata rapidamente virale. La risposta di Mark Zuckerberg a Tik Tok: si possono creare dei video di pochi secondi per attrarre la curiosità degli utenti. Con un pizzico di inventiva e di bravura, si possono realizzare centinaia di video, aggiungendo effetti creativi personalizzati. A tal proposito, ti consigliamo delle app per modificare i video.

Instagram Shopping

La funzione shopping offerta da Instagram è decisamente in crescita, non solo dal punto di vista dei venditori ma anche dei clienti. Una vetrina estremamente importante e anche gratuita in cui condividere i propri prodotti. Sicura e accattivante, vendere su Instagram è probabilmente tra i trend del 2021 da non tralasciare, un’occasione per aumentare il profitto.

Instagram Album

Da quando sono arrivati gli album su Instagram, indubbiamente abbiamo avuto la possibilità di creare delle cartelle specifiche per i follower, permettendo loro di trovare dei contenuti nuovi e soprattutto intriganti. L’album è il trend del 2021, soprattutto perché è creativo e si presta a numerose funzionalità. Il formato Carosello ha attirato sin da subito l’attenzione di molte creator, perché consente di inserire in un post fino a dieci immagini o video. Una vera e propria galleria, facile da scorrere.

Instagram Explore

Come essere popolari su Instagram? Osservando i competitor, studiando quali sono i trend del momento e riadattandoli in base ai propri contenuti, senza dimenticare un pizzico di originalità. La funzione Explore è decisamente imbattibile, oltre che interamente tarata sui tuoi interessi. Infine, è il luogo migliore per esplorare il Social Network e investire sugli hashtag di tendenza.

IGTV

Se vuoi approfondire una tematica su Instagram, decisamente IGTV permette di condividere dei video più lunghi e dedicati. Uno strumento potente, molto simile all’offerta di YouTube, in quanto ogni profilo può creare il proprio canale IGTV e caricare i contenuti in autonomia. Le idee non mancano: dalle ricette ai consigli beauty, una tecnica per stimolare i follower e ottenere un buon seguito.

Crossposting

La possibilità di condividere dei contenuti insieme ad altri creator è molto interessante. Realizzare, dunque, dei post in due parti, per invitare il pubblico a visualizzare due profili. Un trend che per adesso è in crescita, ma che è estremamente comune oltreoceano, in particolare su altre piattaforme, come YouTube o Tik Tok. Valuta molto bene il crossposting: se fatto bene, incrementa visual e interazioni, fondamentali per entrare nella sezione Explore di Instagram.

Instagram Stories

Nonostante sia una funzione offerta da anni, tutt’oggi non molte donne utilizzano le storie. Perché non iniziare a veicolare dei messaggi importanti attraverso lo strumento? Una storia è immediata, a patto che riesca a catturare l’attenzione dei follower. C’è anche da aggiungere che le storie possono essere personalizzate con foto o video attraverso i filtri, oltre che creare delle cartelle da fissare nel feed mediante lo strumento "icone".

Storytelling di qualità

Lo Storytelling è alla base di Instagram. È qui che si condividono i contenuti di tendenza, che conquistano il consumatore. Forse, è il trend più importante, perché esula dalle funzionalità offerte dalla piattaforma: lo Storytelling è la sfida delle creator che vorrebbero aumentare il numero dei follower e raggiungere un pubblico sempre più ampio e fidelizzato.

Microblogging

Un altro aspetto che esula dalle funzioni offerte dall’app e che in realtà implica studio e concentrazione: fare microblogging. Che cosa significa? L’algoritmo di Instagram è decisamente cambiato negli ultimi anni. Si è evoluto, diventando un vero e proprio “motore di ricerca” super funzionale.

Che cosa significa? Bisognerebbe puntare sui contenuti innovativi, ma non solo: una scrittura di qualità, inclusiva, possibilmente in ottica SEO. I trend del 2021 su Instagram ci consigliano di concentrarci sulla precisione dei contenuti, rendendoli trasparenti e sinceri, mai copiati, con delle parole chiave di ricerca specifiche. Lavorando e approfondendo questi spunti, sicuramente otterrai il successo tanto sperato.