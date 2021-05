I am all girls: su Netflix due donne, due opposti e un crimine da fermare

I l nuovo thriller sudafricano di Netflix punta la macchina da presa sullo scottante argomento del traffico di minori, con una trama tutta incentrata sulla forza delle donne e la loro capacità di non arrendersi.

L'uscita su Netflix è attesa per il 14 maggio ma il trailer di I Am All Girls, nuovo thriller sudafricano della piattaforma di streaming, ha già fatto il giro del mondo da più di un mese. E, stavolta, il tema è piuttosto toccante e riguarda un drammatico traffico di minori e prostituzione.

Il centro del racconto è tutto incentrato su due donne, unite per sconfiggere un crimine che dura da troppo tempo. Forti le immagini e le tematiche trattate, così com’è profonda la trama del nuovo film sudafricano che sta per essere rilasciato in streaming dalla metà di maggio. Vediamo insieme di cosa parla.

La trama

Il film è ambientato negli ultimi giorni dell’era Apartheid. Erica Wessels presta il volto a Jodie Snyman, un investigatore di crimini speciali che fa squadra con un agente di polizia - Ntombizonke – interpretato da Hlubi Mboya. Insieme, devono fare fronte comune per sconfiggere un importante traffico di minori e prostituzione che gode del sostegno di alcune persone potenti.

Nel 1994 a Johannesburg, Gert de Jager rapisce sei ragazze che non sono mai state trovate. Dopo essere stato arrestato ha confessato tutto. Il colpevole, mai rilasciato dal Governo, agiva per ordine di un ministro corrotto del Gabinetto del Partito Nazionale, interpretato da Deon Lotz.

La maggior parte delle ragazze sono state vendite a sceicchi iraniani in cambio di petrolio, ma era anche solito tenerne qualcuna per sé e alimentare così il traffico di prostituzione di cui si era reso responsabile. Un giorno, però, una di loro si ribella e decide di vendicarsi. Si tratta di Ntombizonke Bapai.

Il racconto è ricco di flashback della storia di Ntombi che costituisce l’anima di I Am All Girls. L’approccio al dialogo, punteggiato da scene d’azione, è il cuore del racconto ben sviluppato dal talento degli attori che ben interpretano il ruolo a loro assegnato. In particolare, sorprende il carattere ambiguo di Ntombi che passa dall’altra parte della barricata per vendicare tutti i crimini commessi nei suoi confronti e in quelli delle sue compagne.

Regia e produzione

La regia è di Donovan Marsh, già dietro la macchina da presa per Hunter Killer del 2018. In quell’occasione ha diretto Gerard Butler e Gary Oldman. Suo anche l’adattamento cinematografico di Spud, nel 2010, insieme al suo sequel che invece è uscito nel 2010.

Queste le parole del regista alla vigilia della pubblicazione del film, del quale si è detto profondamente entusiasta:

"I am All Girls dimostra l'impegno di Netflix nel raccontare storie africane significative e raggiungere il pubblico di tutto il mondo su questioni importanti, sostenendo allo stesso tempo la rivoluzione dell'intrattenimento locale".

Gli fa eco il produttore, Simon Swart, che ripone grande fiducia nell’importante richiamo garantito dalla distribuzione di Netflix:

Nthibah Pictures ha prodotto il film con Netflix che funge da distributore. "Donovan e il team creativo hanno creato qualcosa di profondamente commovente e suggestivo, con un forte messaggio sociale che acquisirà maggiore consapevolezza e impatto sociale attraverso Netflix”.

Il cast

La squadra di indagine dei raccapriccianti crimini consumatisi durante i giorni dell’Apartheid è capitanata Jodie Snyman, interpretata da Erica Wessels. Scopriamo insieme chi sono i personaggi principali del film di Netflix.

Erica Wessels

L’attrice sudafricana è apparsa in numerose serie televisive tra cui SOS, Madam & Eve, Stokvel e Fishy Feshuns. Ha conseguito la laurea in arte drammatica presso l’Università di Stellenbosch e ha continuato gli studi a New York, perfezionandosi al Black Nexus Studio di Soho. Tra le tante performance cinematografiche, si contano anche Pa en Seun, The Barbarian, Cavegirl, Stokvel, Charlie Jade, Interogation Room, Orion e Geraldina.

Si è unita al cast della serie drammatica SABC2 Erfsondes come membro principale del cast per la sua seconda stagione, nel 2009, interpretando il ruolo di Amore.

Hlubi Mboya

Hlubi Mboya nasce il 2 marzo 1978. In I Am All Girls interpreta il ruolo dell’agente di polizia che affianca Jodie nella cattura dei colpevoli di un drammatico giro di prostituzione minorile. In televisione, ha interpretato Nandipha Sithole nella soap opera Isidingo. È apparsa anche nel film del 2016 Dora's Peace, per il quale ha vinto il SAFTA Award come migliore attrice non protagonista. Ha anche ricevuto il Golden Horn Award per la migliore attrice non protagonista.

Al cast di I Am All Girls, si aggiungono

Deon Lotz (FJ Nolte)

Masasa Mbangeni (Thamsanqa)

Israel Matseke-Zulu (Pimp)

J.P. du Plessis (Gert de Jager)

Brendon Daniels (Samuel Arendse)

Hlubi Mboya (Ntombizonke Bapai)

Mothusi Magano (Captain George Mululeki)

Matt Stern (Salim Khan)

Khutjo Green Khutjo (Agnes)

Kaseran Pillay (Pharwaz Khan)

Cindy Swanepoel (Mrs. Lourens)

Tamarin du Toit (Liezel Lourens)

La data

I Am All Girls è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 14 maggio. Il trailer ufficiale è già stato rilasciato e raccoglie alcuni dei momenti più importanti del film che tocca il tema della prostituzione minorile e dei traffici illeciti a essa correlati. La pellicola è interpretata da attori sudafricani, che sapranno dare un carattere ancora più incisivo al racconto.