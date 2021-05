D a momento beauty da condividere, alla sfida virtuale ai fornelli. Ma anche il classico mazzo di fiori o la bottiglia di vino preferita. Distanti ma vicine con le idee alternative per la festa della mamma

La festa della mamma è la ricorrenza che nessuno dimentica mai. Un momento che, anche quando si vive a chilometri di distanza o non è possibile trascorrere insieme questa giornata, va vissuto con intensità. Non scoraggiatevi: ci sono infinite idee per la festa della mamma a distanza.

Forse sei costretta a vivere lontana da lei e non puoi vederla in questo momento, o magari siete soltanto solite trascorrere la festa della mamma a distanza e avete trovato la maniera alternativa e divertente di renderla comunque unica. La distanza a volte può essere colmata e ridotta da regali a domicilio, cene delivery e piccole esperienze da vivere insieme, anche attraverso lo schermo di un pc o un telefonino, connesso tra le due case.

Aguzzare l'ingegno e la fantasia, mettendoci un po’ di impegno, renderà la festa della mamma unica anche a distanza. Scopri subito i nostri consigli per farlo al meglio.

Un classico: mandale fiori

Una delle idee per la festa della mamma a distanza è un grande classico: dillo con i fiori. Se conosciamo i gusti delle nostre mamme, basterà aprire un qualsiasi shop online di fiori che effettua consegne a domicilio e spedizioni -FloraQueen, Flowers, ItalFlora, FaxiFlora e Colvin - e in pochi minuti si sceglie il bouquet o la pianta, e si programma la consegna. Se invece brancoliamo nel buio, possiamo sempre farci consigliare direttamente dal fiorista della città in cui vive la mamma, che poi si occuperà direttamente della consegna. Uno dei regali per la festa della mamma che è un vero evergreen.

Cena e wine delivery per la serata insieme

Se proprio non potete concedervi un vero e proprio momento insieme, sedute al tavolino di un dehors, allora datevi appuntamento online (via telefono o pc) come se foste davvero al ristorante. Mettetevi d'accordo sul menù, che deve essere lo stesso, non necessariamente nei piatti ma nella tipo di cucina: giapponese, thai, greca, messicana, di pesce del vostro posto preferito. Quella della cena condivisa è una delle idee per la festa della mamma a distanza.

Anche il brindisi ha la sua importanza. Auguratevi di abbracciarvi presto, e fatelo con lo stesso vino. La vostra bottiglia preferita, che sia champagne o un rosso robusto ed intenso -da abbinare ovviamente alla cena- deve essere stappato assieme nello stesso momento. I calici vanno riempiti durante le videochiamate, del virtual party.

Tra i servizi più conosciuti ci sono Winelivery e Tannico, che consegnano vino in tutta Italia (per sicurezza verificate sul sito o via app che la vostra città sia coperta dal servizio di consegna).

Organizza experience a distanza

Piccoli momenti di piacere da trascorrere insieme, rituali di bellezza, sfide in cucina, o una serata sul divano a scegliere il film da vedere su Netflix. Tra idee per la festa della mamma a distanza, ci sono esperienze da vivere insieme, anche se vi separano decine di chilometri. Potrai organizzare del tempo da dedicare soltanto a voi stesse o, perché no, anche con un'amica e la sua mamma.

Momenti di relax

Una parentesi di relax, dopo la settimana frenetica tra lavoro e faccende d sbrigare. Chiacchiere, una bella maschera viso e una tisana o un bicchiere di vino. Allestisci il tuo angolo di benessere, e invita anche mamma a farlo, Può essere il terrazzo, il giardino, ma anche l'angolo di casa. Farle recapitare una bottiglia personalizzata, un cofanetto per la beauty experience, e condividi con lei a distanza un rigenerante momento spa.

Serata serie tv e film

Preparate i pop corn, ordinate una pizza o un sushi e condividete l'abbonamento a Netflix. Una serata film, o serie tv (se guardate le stesse e siete allo stesso punto della maratona!) allora è quello che ci vuole.

Tra le idee per la festa della mamma a distanza, quella della serata film, è senza dubbio apprezzata. Puoi sorprendere la mamma facendole recapitare una tazza personalizzata con una foto di voi due insieme o una coperta, per essere appieno nel mood.

In diretta dalla cucina per la sfida ai fornelli

Condividete la passione per la cucina ma non potete cucinarvi un delizioso pranzetto? Ci pensano ancora una volta le rimpatriate virtuali. Basta un po' di organizzazione, un porta cellulare, e la lista della spesa condivisa, per programmare una sfida ai fornelli tra mamma e figlia e cucinare il vostro piatto preferito a distanza, da gustare insieme una volta pronto.

Se volete fare colpo, pensate di inviarle un kit per la preparazione della ricetta, con una box contenente tutti gli ingredienti, e, magari, anche un grembiule personalizzato con una frase speciale che la rappresenti.

Sessione di giardinaggio

Chi delle due ha il pollice verde che più verde non si può? Una lezione di giardinaggio tra madre e figlia può essere un'idea. Datevi appuntamento online in giardino, sul terrazzo o nell'orto, e prendetevi cura di voi stesse e di fiori e piante. Potrete semplicemente arredare i vostri spazi a disposizione, oppure passare direttamente alla semina di frutti ed ortaggi. Una delle idee per la festa della mamma a distanza, perfetta per questo tipo di momento green da condividere, è farle recapitare dei fiori da rinvasare, terriccio e un piccolo kit da giardinaggio.

Come in spa, ma con mamma a distanza

Perché non dedicarsi alla cura del corpo insieme? Almeno virtualmente. Tra le idee per la festa della mamma a distanza c'è sicuramente qualche ora da trascorrere all'insegna del benessere, solo mamma e figlia. Via libera a scrubs fatti in casa e maschere per il viso, o per capelli, totalmente naturali.

Un viaggio da pianificare insieme

Avete in programma un viaggio o un fine settimana da tempo? La festa della mamma è il momento giusto per pianificarlo insieme. O, perché no, per inviare alla mamma i biglietti per la destinazione che desidera scoprire. Se siete delle traveller di famiglia, allora prendetevi un momento per aprire app, consultare mappe e guide, e programmare il vostro itinerario.