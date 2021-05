Instagram vintage: come dare al tuo profilo un tocco retrò e di tendenza

L a nuova tendenza del momento? Lo stile Aesthetic Vintage su Instagram: contenuti e foto retrò, all'insegna di una fotografia che evoca nostalgia e malinconia dei (bei) tempi andati.

Instagram Vintage? Sì, grazie. Se c’è uno stile che non tramonterà mai e che ci farà sognare a occhi aperti come bambine di fronte alle caramelle, è il vintage, da sempre apprezzato in ogni sua forma. Dall’Aesthetic Vintage al Retrò, dai ruggenti anni ’20 all’effetto anni ’60, qualche considerazione su come modificare e lavorare sulle proprie foto al meglio.

La mancanza di epoche antiche o di periodi storici fortemente evocativi è un fenomeno affascinante, come se si andasse sempre alla ricerca del “nuovo vissuto”. Il passato è una fonte d'ispirazione continua, quasi romantica, in cui è inevitabile perdersi. Il vintage è lo stile originale per eccellenza, perché ci permette di mischiare elementi particolari e riproporli ai follower. Scopri come rendere maggiormente vintage il tuo profilo su Instagram con dei (semplici) trucchi.

Applica filtri retrò

I filtri retrò possono esserti di grande aiuto, soprattutto se non ti intendi molto di fotografia e devi ancora fare pratica. Naturalmente, l’effetto ottenuto è molto classico, certo, ma è un inizio per modificare il tuo profilo e renderlo più retrò. Negli ultimi anni, è diventato molto famoso il termine Aesthetic, che nel vintage ha trovato la sua massima espressione.

Quella voglia di rivivere il passato e di ripercorrere la storia: il concetto di Aesthetic è molto semplice da comprendere, in quanto sfrutta alcune delle emozioni basilari dell’umanità, ovvero la malinconia e la nostalgia dei tempi andati. Diventato un fenomeno globale, punta sui filtri retrò agli inizi e studia assolutamente le basi della fotografia vintage.

Proponi contenuti vintage

Il modo migliore per ottenere un profilo Instagram Vintage è indubbiamente proporre contenuti diversi dal solito. Le Content Creator suggeriscono di impostare il profilo come fosse un brand: scegliere il genere, il messaggio da comunicare, la visione. Se sei un’amante del vintage, cancella i contenuti che non rispecchiano le sue caratteristiche.

Scattare delle foto vintage non è semplice, tuttavia. Hai due scelte: fare degli acquisti mirati, sia per la casa che per l’abbigliamento, oppure modificare le foto moderne adottando uno stampo retrò. Ricorda che la coerenza dei contenuti è fondamentale su Instagram: il feed deve sempre apparire ordinato. Valuta di creare delle icone di tendenza dedicate al vintage, con pillole storiche della tua epoca preferita.

Gioca con i contrasti e la saturazione

Il contrasto è fondamentale nelle foto e bisogna regolarlo in modo impeccabile per ottenere un effetto deciso, ma non troppo. Allo stesso tempo, la saturazione è forse tra le opzioni più difficili da impostare. In genere, la regola da applicare è la seguente: il contrasto va diminuito, per ottenere un effetto Lo-Fi più naturale possibile. Regolati sempre con il cursore e non esagerare.

Per quanto riguarda la saturazione, invece, l’obiettivo è di aumentare o diminuire le vibrazioni dei colori della foto. Nota bene che le foto dalle sfumature calde sono le migliori per evocare una sensazione vintage. Usa la desaturazione in base al filtro che applicherai e prendi esempio dai fotografi: ispirati alle loro creazioni. Una fotografia vintage è sempre leggermente sbiadita, ma puoi ricorrere al contrasto per esaltare un dettaglio.

Imposta l’effetto grana

L’effetto grana è tra le tecniche più diffuse per dare alle foto un’impronta del passato. Il tocco, tuttavia, deve essere leggero, non bisogna mai esagerare per non compromettere la qualità della foto. Puoi regolare con il cursore l’effetto grana direttamente su Instagram o sulle principali applicazioni per correggere le foto.

Il grana è anche detto rumore: l’autenticità del retrò inizia da questi aspetti. C’è da aggiungere, però, che questi dettagli sono decisivi nelle foto vintage in bianco e nero, come se rappresentassero la loro anima più profonda. Applica il filtro grana o rumore dalle impostazioni avanzate, oppure scegli di renderlo al massimo con le applicazioni professionali di fotografia.

Vesti vintage!

Quando pensiamo al vintage, ci vengono subito in mente i ruggenti anni ‘20, i look del tempo: le perle, gli abiti neri, le acconciature, i make-up vistosi. Decisamente, uno stile che fa sentire bene, che ci rende affascinanti, come se provenissimo da un’altra epoca. Indossare abiti retrò è un fenomeno in netta crescita, grazie ai negozi online o ai mercatini che si occupano della loro compravendita.

La grande peculiarità del look vintage è che appartiene a ciascuna di noi in modo diverso. Dopotutto, abbiamo centinaia di anni di storia a cui ispirarci, per riprendere gli abiti del tempo. Essendo uno stile altamente personalizzabile, per rendere maggiormente il tuo profilo sulla scia dell’Aesthetic Vintage, valuta l’acquisto di capi particolari. Il concetto di Mix & Match ti permetterà di diventare una guru del retrò.

La ricerca dell’autenticità del vintage non è semplice: per esempio, molte fotografe professioniste puntano sui software digitali vecchio stampo, o addirittura su fotocamere antiche, per ottenere l’effetto ideale. Per fortuna, esistono anche dei piccoli trucchi sulle varie app per foto e video. Inizialmente, sperimenta: è il modo migliore per diventare brava e imparare.