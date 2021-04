Quali sono le app migliori per editare le foto di Instagram?

L a foto per un feed di Instagram perfetto? Basta scaricare le app migliori per editare i vostri scatti

Che sia un tramonto, l'outfit meglio riuscito del momento, un selfie mentre si corre al parco, la pizza super instagrammabile, o la foto del gattino di casa: la passione per la fotografia ha contagiato tutti. Con la diffusione dei social network, poi, e la possibilità di condividere i propri scatti con altre persone, il fenomeno è addirittura aumentato a dismisura.

La foto perfetta deve saper comunicare emozioni, certo, ma deve essere anche in grado di colpire chi la guarda. Merito di luci, esposizione, colori, saturazione. Come fare non si è esperti fotografi, e tantomeno di editing fotografico? Semplice: basta scaricare le app migliori per editare le foto di Instagram.

Ogni giorno su Instagram, il social fotografico per antonomasia, vengono postati milioni di scatti, per questo motivo è utile sapere come fare per ottenere una foto perfetta da pubblicare.

Instagram offre già di default diversi filtri da applicare ai vostri scatti, ma utilizzando le app di fotoritocco, si potrebbe ottenere un risultato ancora più sbalorditivo. Vediamo quali sono le app migliori per editare foto da postare su Instagram.

Snapseed

Snapseed è una delle app di editing foto più note per chi usa Instagram. I suoi punti di forza sono essenzialmente la sua semplicità e funzionalità. Se ciò che stai cercando è un modo per modificare velocemente i tuoi scatti, questa rientra a pieno titolo tra le app migliori per modificare le foto, perché è davvero completa e ricca di funzioni. Inoltre, è disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS.

Snapseed è parecchio intuitiva e facile da usare. Aprendola si trovano i loro menu, perfettamente organizzati. Una delle opzioni più utilizzate e che ci consentono di lavorare sull'immagine a 360 gradi è la funzione Improving Photo, che consente di regolare il contrasto, la saturazione, la luminosità, il calore, le sfumature e l’atmosfera.

VSCO

Ecco un'altra delle app migliori per editare le foto, utilizzate dagli amanti di Instagram. Vsco dispone di tantissimi filtri, preset e layout predefiniti che conferiscono alle vostre immagini uno stile davvero più professionale. Viene considerata l'applicazione ideale se curi il feed di Instagram in maniera maniacale seguendo linee armocromatiche precise.

Va detto che non tutti i filtri di Vsco sono gratuiti: alcuni hanno un costo ridotto, ma valgono la spesa perché ben fatti e soprattutto non replicabili con nessun’altra applicazione. È disponibile sia per Android che per iOS. Si può sottoscrivere anche un abbonamento che consente di sbloccare tutti i filtri a disposizione.

Facetune

Una delle app migliori per modificare le foto per Instagram è senza dubbio Facetune. Si tratta di un’app non gratuita: ha un costo di circa 4 euro, ma è necessario pagarlo soltanto una volta, senza rinnovare l'abbonamento.

Facetune, lo suggerisce la parola, è un'applicazione che consente di lavorare sull'immagine del volto. Consente di aggiungere make up, levigare la pelle, migliorare l'incarnato, ridurre le rughe, illuminare la pelle o allungare le ciglia. I ritratti perfetti sono assicurati.

Pikmonkey

Pikmonkey e l'applicazione per le selfie addicted. L’interfaccia è molto semplice ed intuitiva. Sono presenti moltissimi effetti e tools per editare le tue foto. Tutte le funzioni di modifica sono gratuiti, ma parte dei loro frame, fonti o complementi, sono accessibili solo con la versione a pagamento.

Uno dei pro di Pikmonkey, apprezzata dagli utenti che utilizzano questa app è l'opzione che consente di creare preset ed effetti personalizzati, in modo da postare contenuti dallo stile visivo armonico, che ti aiutino a definire e rendere riconoscibile la tua immagine o quella del tuo brand nel feed ma anche nelle stories di Instagram.

Instasize

Quante volte vi è successo di provare a caricare una foto su Instagram e di non ottenere il risultato sperato perché troppo grande? Non sempre si riesce a scattare una foto nell'ottica di doverla poi postare, ma quando le misure non sono consone, interviene una app. Instasize è disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Instasize è un’applicazione pensata per coloro che hanno bisogno di ridimensionare le proprie foto adattandole ai formati richiesti da Instagram. Tra le migliori app per modificare le foto, con Instasize è possibile aggiungere uno sfondo bianco, aumentare o diminuire le dimensioni di una foto per gli standard Instagram, aggiungere un bordo, ma anche applicare molti tipi di filtri.

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop è senza alcun dubbio lo strumento per editing fotografico più utilizzato, sia a livello professionale che a livello amatoriale. Anche per modificare le foto per Instagram, è disponibile una app in versione Express, che sintetizza tutte le funzioni più semplici del famoso software. È gratuito per Android e iOS, ma ha una versione a pagamento se vuoi accedere alle opzioni avanzate.

Afterlight

Afterlight è un’applicazione utilissima per editare le immagini da caricare su Instagram. In questa che è tra le app migliori per modificare le foto, avrai a disposizione 60 filtri che possono essere utilizzati per cambiare la luce, i colori e la luminosità delle foto.

Composta da 15tools diversi che ti consentono di ritagliare le immagini e regolare alcuni parametri, è utile per perfezionare il risultato finale delle vostro foto. Afterlight è disponibile a pagamento per Android e iOS.