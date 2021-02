S econdo le ricerche i lavori più belli al mondo concedono tempo libero, hanno uno stipendio sostanzioso e permettono di vivere in location da sogno: scopriamo insieme quali sono.

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita” scriveva Confucio e non aveva tutti i torti. Chi ha la fortuna di poter praticare un lavoro che piace e rende felici affronta le giornate con più serenità dando il meglio di sé e raggiungendo con più facilità i risultati. Ma quali sono i 10 lavori più belli del mondo? Ve li sveliamo in questo post!

Critico Culinario

Se siete golose il lavoro che fa per voi è sicuramente il critico culinario; immaginate di poter essere pagate per gustare i piatti più ricercati dei menù, non vi sembra un sogno? Nonostante la facile ironia che si può fare su questo lavoro è anche bene selezionare quanto sia impegnativo il percorso per potervi forgiare di questo titolo, esistono infatti scuole apposite che dopo una serie di lezioni teoriche e pratiche vi forniscono gli strumenti per diventare vere professioniste.

Collaudatore di scivoli acquatici

Tra i lavori più belli del mondo c’è anche il collaudatore di scivoli acquatici, un’attività divertente che fa tornare bambini ma che richiede grande professionalità. Chi si occupa di questa attività ha la responsabilità di controllare pendenza, velocità e quantità di acqua presenti su ciascuno scivolo viaggiando per il mondo e avendo la possibilità di scoprire luoghi incantevoli come l’Egitto, Lanzarote, il Messico e la Repubblica Dominicana. Lo stipendio medio per chi svolge questa attività si aggira attorno ai trentamila dollari l’anno, incredibile no?

Tata dei fenicotteri

Sono tra gli animali più instagrammabili al mondo ma hanno bisogno di cure specifiche. Se non avete mai sentito parlare del lavoro di custode dei fenicotteri non preoccupatevi, si tratta di una professione nuova. La posizione di Chief Flamingo Officer è stata proposta dal resort luxury Baha Mar a Nassau, la figura selezionata viene considerata una vera e propria tata dei fenicotteri che vengono accuditi con amore.

Custode di un’isola paradisiaca

Tra i lavori più ambiti e desiderati c’è il custode di un’isola paradisiaca; l’ultima volta che si è presentata un’occasione del genere ben 35.000 candidati da tutto il mondo si sono proposti per proteggere Hamilton Island. Ad attirare i tanti candidati e a far collocare il custode di un’isola paradisiaca tra i lavori più belli al mondo non è solo lo stipendio da capogiro che si attesta attorno ai 75.000 euro ma anche le attività richieste: chi viene assunto dovrà trascorrere le giornate nuotando ed esplorando l’isola potendosi gustare anche un alloggio in una villa di tre camere con piscina.

Travel blogger

Tra i 10 lavori più belli del mondo troviamo anche il Travel Blogger, una delle professioni nate negli ultimi anni grazie alla crescita di blog, profili social e canali YouTube. I travel blogger professionisti vengono pagati per viaggiare e per raccontare attraverso i propri canali i luoghi scoperti ma il mondo del travel blogging apre le porte ad una serie di altre attività legate al viaggio che vi faranno battere il cuore.

Sommelier

Non basta conoscere le regole del galateo per il brindisi e nemmeno degustare un bicchiere di vino ogni tanto, quella del sommelier è proprio una vocazione. Gli esperti di vino si inseriscono tra i lavori più amati al mondo e hanno come obiettivo non solo quello di consigliare accostamenti ma anche di raccontare attraverso uno storytelling convincente le emozioni che una determinata bottiglia sarà in grado di dare a chi la sceglierà.

Guardiano dei panda

Tra gli animali più amati al mondo ci sono i panda che sui social sanno essere virali quanto gattini e cagnolini; il lavoro del guardiano dei panda si inserisce tra i più belli al mondo perché questi pigri animali dal carattere capriccioso sanno anche essere tenerissimi. La figura del guardiano dei panda è molto comune negli zoo in Asia ed è anche super richiesta.

Personal shopper

Per chi ama fare shopping uno dei lavori più belli del mondo può essere il personal shopper; per potersi occupare degli acquisti di altri bisogna avere una buona predisposizione all’ascolto, attenzione ai dettagli e anche conoscenza delle ultime tendenze. Il lavoro di personal shopper vi consentirà di sfogare la vostra fame di acquisti senza dover strisciare però la vostra carta di credito.

Esperto di serie TV

I prodotti che arrivano sulle piattaforme di streaming non sono un caso ma sono selezionati da veri e propri analisti di serie TV che si occupano di comprendere il mercato studiando l’argomento e il possibile impatto che può avere sul pubblico. Tra i lati positivi che fanno inserire l’analista di serie TV tra i 10 lavori più belli del mondo c’è la possibilità di vedere le puntate prima di tutti, avendo quindi accesso a delle anteprime incredibili.

Nomade digitale

Tra i lavori più ambiti e desiderati c’è quello del nomade digitale; questa nuova professione sorta anche grazie all’utilizzo dei social e dello smart working ha messo le basi per renderlo sempre più popolare. Il lavoro del nomade digitale non si riferisce ad una vera e propria professione specifica ma apre le porte ad una serie di attività che possono essere svolte da remoto, o comunque con un numero limitato di trasferte. Il nomade digitale può essere un influencer, un avvocato o un Growth Hacker che è anche tra i lavori più richiesti del 2021.