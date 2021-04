D opo il grande successo dell'esordio, LOL - Chi ride fuori è pronto a tornare su Amazon Prime Video con una seconda stagione e un aftershow.

La seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori è stata finalmente annunciata. E Amazon Prime Video annuncia anche l’aftershow. La serie comedy ha ottenuto un enorme successo, regalando al pubblico momenti cult e battute che stanno spopolando sui social. Da Elio a Lillo, sino ad Angelo Pintus, i comici hanno conquistato i telespettatori con sketch divertenti e grande originalità.

La seconda stagione di LOL

La sfida di LOL? Mettere insieme dieci comici professionisti costretti a rimanere seri per ben sei ore, tentando nel contempo di far ridere gli avversari. L’esperimento televisivo, a metà fra la stand-up comedy e la commedia, ha battuto ogni record e ora si prepara a sbarcare di nuovo su Amazon Prime Video con una seconda stagione. Il cast è ancora in via di formazione, ma nel frattempo sarà possibile non solo rivedere le puntate di LOL – Chi ride è fuori, ma anche scoprire il dietro le quinte della trasmissione condotta da Fedez e Mara Maionchi.

LOL – Chi ride è fuori: l’aftershow

Dal 26 aprile infatti sul canale YouTube di Prime Video Italia sarà disponibile LOL – Aftershow, un appuntamento in cui, a partire dalle 12, vedremo tutti i protagonisti della prima edizione cimentarsi ancora una volta con la comicità. Da Elio a Caterina Guzzanti, passando per Frank Matano e Katia Follesa, sino a Michela Giraud, Luca Ravenna, Angelo Pintus, Fru dei The Jackal e Ciro, vincitore di LOL.

LOL 2, il cast della seconda stagione

La prima stagione di LOL – Chi ride è fuori si è conclusa da poco, ma circolano già numerose indiscrezioni sulla seconda stagione. Secondo quanto svelato da alcune fonti alla conduzione dello show ci saranno nuovamente Fedez e Mara Maionchi, mentre le registrazioni dovrebbero iniziare fra maggio e giugno. In questo modo gli episodi potrebbero arrivare su Amazon Prime Video già in autunno.

Le notizie più interessanti però sono quelle che riguardano il cast di LOL – Chi ride è fuori 2. Al momento sarebbero stati contattati alcuni comici e attori di spicco, come Paola Cortellesi e Claudio Bisio. Potrebbero partecipare alla sfida anche Debora Villa, Virginia Raffaele, celebre per le sue imitazioni, Max Pisu, Stefano Chiodaroli e Dado. Nella lista del cast di LOL 2 figurano anche Fabrizio e Claudio del duo Le Coliche, Lucia Ocone, Corrado Guzzanti, Ale e Franz, Luciana Littizzetto e Alessandro Bergonzoni.

I comici di LOL, fra canzoni e tormentoni

Le puntate di LOL hanno dato vita a numerosi tormentoni, rilanciando le carriere dei comici presenti nel cast, da Lillo a Michela Giraud. Pasquale Petrolo, in arte Lillo, ha stregato il pubblico con le sue gag e battute spiazzanti, da “So’ Lillo” al personaggio di Posaman. Quest’ultimo ha spopolato su Instagram, grazie anche a un video girato a casa di Fedez e Chiara Ferragni con il piccolo Leone, dopo la messa in onda dello show. “I miei nipoti sono diventati gli eroi della scuola perché sono parenti di Posaman – ha commentato il comico su Il Tempo -. Scherzi a parte probabilmente tutto questo piace ai giovanissimi perché nasce da una comicità viscerale, molto diretta. Posaman diverte perché è molto tronfio e propone un tipo di comicità che fa ridere immediatamente; se un bambino apprezza quello che faccio vuol dire che funziona. I bambini non hanno sovrastrutture, se fosse per me fare i test dei miei spettacoli dedicati solo ai giovanissimi”. Michela Giraud, conosciutissima nell’ambiente della stand-up comedy, ha invece lanciato grazie a LOL la sua hit, intitolata “Mi******ne pazzo”. Una canzone, frutto dell’improvvisazione sul palco, nata per raccontare comportamenti a volte frivoli che si assumono dopo la fine di una relazione.

Il vincitore della prima edizione di LOL

Nella prima edizione di LOL – Chi ride è fuori a trionfare è stato Ciro dei The Jackal. Il comico è arrivato alla sfida finale contro Katia Follesa, riuscendo, dopo oltre sei ore di gioco, a portare a casa l’ambito premio: un assegno di 100 mila euro che ha deciso di devolvere ad Action Aid. Autore, attore e comico, Ciro Capriello, in arte Ciro Priello, è uno dei fondatori dei The Jackal insieme a Fabio Balsamo, Simone Ruzzo, Claudia Napolitano, Aurora Leone e Gianluca Fru. Classe 1986, napoletano, è protagonista dei video realizzati dal gruppo. La sua carriera si divide fra il web e la tv. Ha partecipato a numerosi film fra cui Ci devo pensare, La tristezza ha il sonno leggero e Gatta Cenerentola, l’abbiamo inoltre visto in Don Matteo e Lost in Google. Insieme ai colleghi dei The Jackal ha condotto il programma Tanto non uscivo lo stesso su Rai Play. Autore di video virali, su Youtube conta oltre un milione di iscritti.