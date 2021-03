Cosa vedere su Amazon Prime Video: le novità di aprile 2021

D al 1 aprile su Prime Video arrivano interessanti novità da guardare tutte d'un fiato, scopriamole insieme.

Amazon Prime Video non smette di stupirci e anche per il mese di aprile ha in serbo tantissime novità: serie TV e film di diversi generi ma anche anteprime esclusive sono pronte a tenerci compagnia nel corso di tutto il mese. Abbiamo selezionato per voi cosa vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2021 scegliendo tra i tantissimi titoli novità.

I film novità su Amazon Prime Video ad aprile 2021

I film piacciono a tutta la famiglia, tanti i titoli novità su Amazon Prime Video per il mese di aprile tra cui anche importanti esclusive riservate solamente agli abbonati Prime. Scopriamo insieme quali film vedere ad aprile su Prime Video.

Governance: il prezzo del potere

Dal 12 aprile su Prime Video arriva Governance: il prezzo del potere, un film di Michael Zampino con protagonisti Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni. Nella pellicola del thriller ad alta tensione si racconta del direttore generale Renzo costretto alle dimissioni dopo lo scandalo dato dall’inchiesta per corruzione. Il protagonista ha dei sospetti ed elabora un piano per vendicarsi contro la giovane collega… ma non tutto è come sembra.

Cosmic Sin

Grandi rumors sull’uscita di Cosmic Sin: atteso per il 14 aprile l’anteprima esclusiva per gli abbonati di Prime Video ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico degli appassionati di fantascienza. Con un cast d’eccezione vuole raccontare la storia di un contatto tra la terra e una civiltà aliena. Bruce Willis, Frank Grillo e Luke Wilson insieme ad Adelaide Kane sono pronti a regalare grandi emozioni.

La trama racconta di un messaggio che annuncia l’arrivo di una civiltà aliena di cui non si conoscono le effettive intenzioni. A guidare le operazioni sono i leader della Earth Alliance e Ford, un eroe di guerra caduto in disgrazia che ha il compito di guidare una squadra di soldati d’élite.

Alice e Peter

Hai presente la storia di Peter Pan? E quella di Alice nel Paese delle Meraviglie? Dal 22 aprile preparati a dimenticare le favole così come le avevi conosciute e lasciati conquistare dal cast d’eccezione di Alice e Peter. Angelina Jolie, David Oyelowo, Jordan Nash, Keira Chansa, Reece Yates e Michael Caine sono pronti a guidarvi tra le pagine dei libri delle favole così come non le avete mai lette. Alice e Peter sono fratelli e vivono in un mondo magico in compagnia dei loro genitori e di David, il loro fratello maggiore.

Come in ogni favola che si rispetti l’equilibrio si sta per rompere a causa dell’arrivo di zia Eleanor che riesce a dividere la famiglia facendo prima iscrivere il primogenito ad un prestigioso collegio e poi lasciando che la famiglia pianga per un incidente che stravolge le loro vite per sempre.

La famiglia con problemi sia emotivi che finanziari è a pezzi ma i due giovani fratelli decidono di provare a fare la differenza cercando una soluzione. Alice e Peter decidono di andare a Londra per vendere i cimeli di famiglia e proprio in questa città misteriosa e pericolosa allo stesso tempo si troveranno a vivere numerose avventure.

Le serie TV e gli Show Originali su Amazon Prime Video ad aprile 2021

Anche nuove serie tra le novità Amazon Prime Video aprile 2021, oltre alle serie tv originali troveremo anche altre in licenza assolutamente imperdibili, ideali anche per fare binge watching durante il ponte di Pasqua.

LOL: Chi ride è fuori

Dal 1 aprile su Prime Video puoi vedere LOL: chi ride è fuori. Una vera e propria sfida tra 10 comici professionisti italiani che dovranno provare a restare seri per sei ore consecutive ma allo stesso tempo provare a far ridere gli avversari.

Ad accettare il guanto di sfida sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna nei panni dei protagonisti di questo esperimento sociale all’insegna della comicità.

Giudici di eccezione Fedez e Mara Maionchi che fungeranno da critici severi pronti a regalare il cartellino rosso. Motivo in più per vedere il programma? In palio ci sono 100.000 euro e il vincitore potrà scegliere a quale ente benefico donarli.

Them

Preparate i pop corn, dal 9 aprile arriva Them una serie TV Amazon Original disponibile al momento solo in lingua originale con i sottotitoli. Se hai dimestichezza con l’inglese non attendere il doppiaggio in italiano atteso per l’estate ma buttati a capofitto in questa miniserie antologica horror ambientata negli USA.

Ambientata negli anni ’50, la prima stagione racconta di una famiglia afroamericana che si trasferisce in North Carolina in un quartiere di soli bianchi. Them racconta del fenomeno noto come “the great migration” aggiungendo un tocco horror dato dalla presenza di fenomeni soprannaturali che aleggiano sulla casa dei protagonisti.

Before Pintus

Conosci Angelo Pintus? Lo showman che ha fatto del sarcasmo il suo tratto distintivo è il protagonista di Before Pintus, una miniserie che racconta come un comico di 40 anni debba affrontare sfide quotidiani sia personali che professionali.

Angelo Pintus fin da bambino ha sempre fatto della comicità la sua ambizione tanto da rispondere di voler far ridere alla domanda “cosa vuoi fare da grande?”. Dal 19 aprile per gli abbonati di Prime Video arrivano 8 mini episodi con Angelo Pintus, Roberto Cenci e Maurizio Sangalli pronti a tenerti compagnia.