Il Sole nasce per tutti, il nuovo romanzo autobiografico di Lucia Gravante

E sce per Edizioni Piemme il debutto di Lucia Gravante, attrice e volto noto del cinema e della tv. Un invito rivolto ai più giovani a lottare per trovare il proprio posto nel mondo. Senza mai smettere di cercare la felicità.

Ne Il Collegio - il docureality di Rai2 che ha spopolato in rete - Lucia Gravante interpreta il ruolo di una sorvegliante sicura e determinata. Un ruolo che le è valso l'affetto di migliaia di telespettatori, soprattutto giovanissimi. Eppure, Lucia non è sempre stata così. A rivelarlo è questo libro intenso ed emozionante, dove l'autrice torna agli anni in cui era una ragazzina insicura, timida e frenata dal senso d’inadeguatezza.



Il Sole nasce per tutti è un viaggio nella sua storia personale, ma anche un'avventura alla scoperta delle parole dei poeti, artisti, registi e attori che l'hanno aiutata a scoprire fiducia, coraggio, resilienza. E che l'hanno spinta a non smettere di credere nel suo sogno di diventare attrice. Un messaggio di speranza dedicato ai ragazzi, anche quando tutto sembra senza via d'uscita.

Perché spesso, ne è convinta l'autrice, la salvezza arriva da una mano tesa al momento giusto, da una frase che spalanca prospettive inaspettate, da una lettura in grado di mostrare che un’altra storia è possibile. Del resto, dopo la notte più nera, il sole sorge per tutti.