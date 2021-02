Maneskin, il funk rock arriva a Sanremo 2021: tutte le curiosità sul gruppo in gara

L anciati dalla undicesima edizione di X Factor, i Maneskin sono più che mai sulla cresta dell’onda. Il 2021 sarà anche il loro esordio alla settantunesima edizione di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni

È ufficiale: i giovanissimi Maneskin parteciperanno a Sanremo 2021, la kermesse musicale più amata dagli italiani. L’evento si svolgerà su Rai1 dal 2 al 6 marzo, quando la band presenterà il brano inedito che sta già facendo fremere i fan. E, nonostante il grande successo di X Factor sia avvenuto nel 2017, il gruppo musicale italiano di pop rock non ha mai smesso di scalare le classifiche.

Quando hanno esordito, i quattro membri dei Maneskin non raggiungevano un complessivo di 80 anni messi insieme. Giovani, frizzanti, sopra le righe, con un look moderno e al tempo stesso radicato nella battaglia contro gli stereotipi di genere. Oggi contano 70 date sold out in Italia ed Europa, più di 15 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

Maneskin: gli esordi

La band è formata da quattro componenti, uno più iconico dell’altro: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Il gruppo è nato un po’ per caso quando Victoria e Thomas frequentavano ancora le scuole medie, uniti dalla passione per la musica rock. Poco tempo dopo si è unito anche l’istrionico Damiano e, infine, tramite annuncio su Facebook, è arrivato anche Ethan. Sebbene il nome originale del gruppo sia Måneskin, con la “a” che si pronuncia “o”, gli stessi elementi del gruppo spesso adottano la pronuncia letterale italiana. La parola, però, deriva dal danese, madrelingua della bassista Vittoria e significa chiaro di luna.

Quasi per scommessa, i giovanissimi Maneskin si iscrivono all’undicesima edizione del talent show X Factor Italia, superando senza troppe difficoltà le fasi iniziali. Solo i veri fan, quelli duri e puri, si ricordano l’emozione di vedere questi giovani ragazzi salire sul palco, con un Damiano pronto a sfidare le convenzioni del gender con un paio di tacchi a spillo e un palo da pole dance - oltre che un comparto di canzoni semplicemente irresistibili.

Il successo e la fama internazionale

Pochi sanno che nel 2017 la loro partecipazione a X Factor, pur avendo riscosso un successo senza precedenti, è risultata in un secondo posto al talent show. Il gruppo, guidato da Manuel Agnelli, ha ottenuto il podio, superato solo dal concorrente della squadra di Mara Maionchi, Lorenzo Licitra. Nonostante questa piccola batosta, i giovani Maneskin si sono presi ampiamente la loro rivincita. A stretto giro esce Chosen, EP prodotto da Lucio Fabbri e successivamente classificato doppio disco di platino FIMI.

Nel 2018 esce il loro secondo singolo, Morirò da re, anche questo certificato doppio disco di platino e accolto a braccia aperte dai fan in adorazione. Sempre nel 2018 esce anche il singolo Torna a casa, una sfegatata dedica alla misteriosa Marlena menzionata così spesso nei loro primi brani. Molti non sanno che tra le grandi appassionate di questo gruppo non ci sono solo le giovanissime, ma anche le mamme che, trascinate ai concerti, rimanevano abbagliate dalla bravura e dalla stravaganza delle esibizioni.

Il primo album della band si intitola Il ballo della vita e viene presentato per la prima volta al live di X Factor 12. Per lanciare la produzione è stato anche prodotto il docufilm This is Måneskin, proiettato nei cinema italiani e seguito a ruota da una tournée europea.

Nel 2020 esce il nuovo singolo, Vent’anni, a poco meno di un anno dalla loro straordinaria esibizione al The Dome di Londra.

Maneskin: per l’ultima volta, chi è Marlena?

“La prossima volta che mi chiedono chi è Marlena… Mi innervosisco” – afferma scherzosamente Damiano in una intervista reperibile su YouTube. Tuttavia, chiunque si sia immerso nella musica dei Maneskin, almeno una volta si è fatto questa domanda. Specialmente se ha ascoltato la celebre Torna a casa. Chi sarà mai la Beatrice di questi giovanissimi Dante Alighieri? Marlena, teniamoci forte, non è una persona reale, e secondo le ricerche e le interviste non è neanche una ex. Per i Maneskin non è una ragazza vera ma una musa, un concetto, un ideale di libertà e arte che trascende tutte le convenzioni sociali.

Dato il successo riscosso negli ultimi anni dal gruppo e la sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo 2021, la risposta è sì. Marlena è tornata a casa!

Maneskin a Sanremo 2021: che canzone portano?

I Maneskin debutteranno alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, nel 2021, con il brano Zitti e buoni. Parlando con RaiPlay, il gruppo ha fatto le seguenti dichiarazioni in merito al possibile contenuto della canzone: “Il pezzo parla principalmente di redenzione e della voglia di spaccare il mondo tramite la musica. Per il resto non anticipiamo nulla”. L’unica promessa che fanno è che le sonorità si manterranno in linea perfetta con quelle dei Maneskin che abbiamo sempre conosciuto.

Nel corso di questo lungo periodo di quarantena, i Maneskin hanno dichiarato di aver avuto tempo per lavorare sodo sulla loro musica, affrontando un processo di maturazione e sperimentazione che sperano di poter portare sul palcoscenico dell’Ariston.