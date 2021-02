Max Gazzè, le curiosità sul cantante-menestrello in gara a Sanremo 2021 con “Il Farmacista”

D issacrante e irriverente: Max Gazzè torna sul palco dell'Ariston con Il Farmacista, che punta a conquistare il pubblico grazie al suo alto tasso d'ironia

Getty Images

Tra le tante stelle che punteggiano il firmamento musicale italiano, quella di Max Gazzè è una delle più brillanti. Il suo indiscutibile talento, la sua attitudine da menestrello e le sue doti da fine intrattenitore hanno sempre mantenuto la promessa di esibizioni cariche di emozioni.

Per questo il suo ritorno sul palco dell'Ariston in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo è una delle notizie più gradite di questo 2021. Ma, tralasciando la sua luminosa carriera (che si commenta da sola) cos'altro sappiamo su di lui? E di cosa parla Il Farmacista, brano porterà alla corte di Amadeus?

Gazzè, cittadino onorario di Vieste

Nel 2018 Max Gazzè affascinò portando al Festival di Sanremo una canzone diversa dal suo stile, generalmente più irriverente e disincantato: La leggenda di Cristalda e Pizzomunno. Il brano raccontava la storia dietro al grande scoglio di Pizzomunno, simbolo della città di Vieste.

La delicatezza del brano, il crescendo emozionale che è in grado di suscitare e le voce suadente di Gazzè portarono migliaia di persone a documentarsi sulla vicenda mitologica e, conseguentemente, ad andare in "pellegrinaggio" a Vieste.

Ciò è valso a Gazzè la cittadinanza onoraria della città, consegnata in occasione della partenza del suo tour del 2018 proprio sul Belvedere dello Scoglio di Pizzomunno.

Max Gazzè, un cantante in continua evoluzione

Chi non conosce bene Gazzè non sa quanto il cantante adori studiare e cambiare. Pur avendo un tono di voce riconoscibile tra mille, il big in gara a Sanremo 2021 conduce su sé stesso e sulla sua musica esperimenti continui.

La sua discografia traccia la sua crescita e la sua maturazione tanto quanto dipinge la sua poliedricità e il suo multiforme ingegno: se l'album d'esordio del 1996 Contro un'onda del mare è un approccio giovane e pulito al pop, nel secondo disco, La favola di Adamo ed Eva, c'è già più di un accenno al desiderio di spingersi verso un cammino più impegnato.

Di album in album Gazzè muta, diventando un cantore, un poetico menestrello in grado di legare buffi giri di parole a strofe ardite, testi che ammiccano al sonetto a sferzanti e taglienti dichiarazioni d'indolenza e insolenza.

La sublimazione della sua crescita è tutta in Alchemaya, concept album che Gazzè definisce "sintonico", con brani ispirati a manoscritti religiosi e grandi successi eseguiti insieme a orchestre e sintetizzatori.

E se ciò appare stupefacente, è altrettanto stupefacente essere certi che i suoi cambiamenti e le sue evoluzioni non sono finite qui.

Il sodalizio con il fratello Francesco Gazzè

Se è vero che la musica influisce sulla vita è altrettanto vero che le parole che l'accompagnano sono fondamentali. Max Gazzè lo sa bene, ed è per questo che non ha mai nascosto i meriti del fratello Francesco.

Poeta e paroliere, Francesco Gazzè è autore di alcuni dei più grandi successi di Max: Una Musica Può Fare, Il Timido Ubriaco e Il Solito Sesso, per esempio, sono farina del suo sacco.

Francesco ha inoltre collaborato con Raf, Nek, Marco Carta, Francesco Renga e Carmen Consoli, oltre a scrivere il libro di racconti Il terzo uomo sulla Luna.

Anche il brano presentato alla nuova edizione del Festival di Sanremo ha il suo zampino: Il Farmacista, infatti, è frutto della collaborazione tra i fratelli Gazzè e il produttore discografico, compositore e arrangiatore Francesco De Benedittis.

Gli amici del cuore di Max Gazzè

Max Gazzè ha degli amici fidati, di cui non farebbe mai a meno, proprio come tutti noi. La differenza è che con quegli amici, lui, condivide anche il palco: si tratta di Nicolò Fabi e Daniele Silvestri.

Con i due cantautori Gazzè ha realizzato anche un album, Il Padrone della Festa, nato dopo un viaggio in Sudan del Sud con i Medici con l'Africa Cuamm.

Gli amori di Max Gazzè

A voler essere stucchevoli, si potrebbe dire che i veri amori di Max Gazzè sono i suoi cinque figli: Bianca, Samuele ed Emily, avuti dall'ex moglie Maria Salvucci e Silvia e Guglielmo, nati dalla relazione con l'ex compagna Sabrina.

Il cantante, infatti, ha affermato in alcune interviste di aver realizzato di non essere tagliato per la vita di coppia. In passato è stato legato anche ad Asia Argento, ma la loro storia è finita in tempi davvero molto brevi.

Samuele, il figlio rapper

A proposito di figli: non tutti lo sanno ma il figlio di Max Gazzè, Samuele, sta seguendo i passi del padre nel mondo della musica.

La differenza sta tutta nel genere: Samuele è infatti un rapper. Il suo nome d'arte è Sam Blu.

Il Farmacista, il brano di Max Gazzè a Sanremo 2021

Un brano sul rock andante, scelto da Amadeus per portare un po' di leggerezza in un periodo carico di difficoltà. Il Farmacista è un brano che vuole prendere in giro tutti coloro che ha una soluzione (talvolta fantascientifica) per ogni problema.

Un po' scienziato pazzo, un po' sciamano: Io ho la soluzione (Si può fare!), per un tormento che attanaglia, punto debole o magagna e qualsivoglia

imperfezione: per tutto invento, stai tranquilla, una bio-chimica pozione!, dice il protagonista della canzone.

E, facendolo parlare, Gazzè ci promette un momento di alto intrattenimento supportato dalla sua indiscutibile presenza scenica.