Con l’edizione 2021 saranno nove le volte in cui l’incredibile voce italiana di Francesco Renga, che incanta il suo pubblico con fascino ed eleganza, calca il palco di Sanremo. Il cantautore bresciano è pronto a tornare a cantare dal vivo con il singolo Quando trovo te dove racconta l’importanza dei ricordi.

Il cantautore 52enne bresciano è pronto a calcare per la nona volta il palco di Sanremo con un singolo di tutto rispetto; le parole scritte di suo pugno raccontano delle cose belle della sua vita e in modo particolare dei ricordi sereni che desidera conservare. Il cantante torna sul palco con una canzone scritta in sole quattro ore e che vuole rivoluzionare il concetto di ballata pop.

Tra i 26 big in gara, Francesco Renga è pronto ad incantare con la sua eleganza senza tempo, il suo fascino e una delle voci più belle del panorama italiano. La Settantunesima edizione del Festival inizierà il 2 marzo e nonostante l’anno turbolento i cantanti in gara sono pronti a dare il meglio di sé per riportare l’attenzione sui teatri, sull’arte e sui concerti dal vivo.

Francesco Renga è il suo nome d’arte

Tutti lo conosciamo con il nome di Francesco Renga ma il cantautore all’anagrafe è registrato con il nome di Pierfrancesco Renga. La voce italiana nasce a Udine nel giugno del ‘68 sotto il segno dei gemelli; da Udine si trasferisce a Brescia con la famiglia per seguire il lavoro del padre. Il cantautore italiano non è figlio unico e ha una sorella gemella di nome Paola a cui è incredibilmente legato e con cui ha un importante progetto culturale chiamato Officina Creativa.

L’esordio nei Timoria

Non tutti sanno che Francesco Renga non ha iniziato la sua carriera musicale come solista ma in una band; i Timoria hanno calcato la scena musicale negli anni ’90 e con la sua voce incredibile Renga porta il gruppo al successo attraverso l’album Colori che esplodono.

La fake news sulla sua collaborazione con i Litfiba

La notizia di Renga che lascia i Timoria coincide con quella di Pelù che lascia i Litfiba; questa curiosa simultaneità ha fatto circolare la notizia che Francesco volesse prendere il posto della voce rock. Il tempo ha poi confermato le smentite dei due cantanti; Francesco Renga non ha lasciato i Timoria per rubare la scena a Piero Pelù ma semplicemente per intraprendere la carriera da solista.

Renga a Sanremo: tutte le partecipazioni

L’edizione del 2021 vedrà Francesco Renga calcare il palco di Sanremo per la nona volta ma ricordate tutte le canzoni precedenti? La prima è stata nell’edizione giovani del 2001 con il singolo Raccontami che ha vinto il premio della critica, l’anno successivo gareggia per la prima volta nei big con Tracce di te. Nel 2005 torna a calcare il palco di Sanremo con Angelo, il singolo che gli fa vincere la cinquantacinquesima edizione. Oltre ai singoli con cui è stato protagonista della gara Renga torna sul palco anche come ospite speciale, ad esempio nel 2011 per duettare con i Modà ed Emma Marrone.

La vincita di Sanremo con il singolo dedicato alla figlia Jolanda

Non solo numerose partecipazioni a Sanremo ma anche un’importante vittoria nel 2005; con il singolo Angelo Francesco Renga conquista il primo posto della cinquantacinquesima edizione del festival della musica italiana portando sul palco una canzone dedicata alla primogenita Jolanda avuta con Ambra Angiolini.

La vita privata di Francesco Renga: tra due figli adolescenti e la nuova compagna

Francesco Renga ha fatto parlare anche le pagine di Gossip per la sua relazione con Ambra Angiolini da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo, oggi adolescenti. La coppia dopo 11 anni di amore si separa senza apparenti motivi nel 2015. Oggi Francesco Renga è un papà estremamente presente e ha una nuova relazione con Diana Poloni, responsabile delle risorse umane, che dura dal 2019.

Francesco Renga è anche un ottimo chef

Non ha solo fascino da vendere tanto da essere l’uomo ideale di tantissime donne ma ha anche dichiarato di avere un secondo dono oltre al canto: quello della cucina. Francesco Renga ha raccontato sui social di aver ereditato l’amore per la cucina dal papà. Il suo piatto forte? Il ragù.

Quando trovo te: la canzone di Renga a Sanremo 2021

La Settantunesima edizione del Festival di Sanremo vede la partecipazione di numerosi Big tra cui anche Francesco Renga che gareggia con la canzone intitolata Quando trovo te. L’autore ha definito la canzone qualcosa di nuovo e di diverso dalla solita ballata pop e che nelle sue parole racconta di come i ricordi possono far bene alla nostra vita. L’autore si è fatto anche sfuggire che il testo che sentiremo è nato in meno di quattro ore durante il lockdown ed è sicuramente frutto dell’esperienza di questo anno che ha segnato tutti e in modo particolare il mondo musicale. Il testo della canzone è nato come un flusso di coscienza mentre il cantante sfogliava vecchi ricordi ritrovati all’interno di alcuni scatoloni.