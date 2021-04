Le 10 migliori serie tv con un finale a sorpresa

I colpi di scena sono il sale della vita ed è per questo che li amiamo tanto anche sullo schermo: vediamo quali sono le migliori serie che ci hanno lasciate a bocca aperta!

A sorpresa, deludenti, inaspettati: i finali delle migliori serie tv rappresentano ancora il momento più atteso della stagione, soprattutto di quelle in grado di tenerci con il fiato sospeso.

In questi tanti anni di successo del genere, sono state diverse le conclusioni che ci hanno lasciate di stucco, a cominciare da quello completamente inatteso di Lost che ancora sembra non aver trovato ragione. Vediamo insieme quali sono le 10 migliori serie tv con finale da non perdere.

How I met your mother

La chiusura di How I Met Your Mother arriva annaspando, dopo che gli sceneggiatori avevano edulcorato le passate stagioni fino ad arrivare alla nona, quella finale. Il racconto delle ultime battute è quello del weekend del matrimonio tra Barney e Robin, che aveva dato una parvenza di conclusione già dal penultimo episodio anche se così non è stato.

I colpi di scena che si consumano sono molteplici e non accolti con entusiasmo da tutti i fedelissimi della serie. A ribaltare il tavolo del finale atteso è l’incontro tra Ted e Tracy, la ragazza con l’ombrello giallo inseguita per anni e anche madre del titolo della serie. La proposta di matrimonio era prevedibile e c’è stata, ma nessuno avrebbe mai immaginato cosa sarebbe successo dopo.

Ad appena tre anni dalle nozze, Barney e Robin hanno divorziato, Lily e Marshall hanno un terzo figlio e lasciano l’appartamento mentre Robin si allontana dal gruppo. Barney torna a essere il playboy di sempre non senza correre dei rischi. Come se tutto ciò non bastasse, Tracy muore. A sei anni dalla sua scomparsa, Ted chiede ai suoi figli di poter tornare con Robin, suo vero amore. Nel 2030, How I Met Your Mother è al punto di partenza: un uomo con un corno blu cerca di impressionare la donna della sua vita.

Lost

Il finale di Lost ha diviso tutti per anni. Ancora oggi, si ritiene che l’amata serie tv potesse avere una conclusione differente da quella proposta, con l’amarezza che rimane viva nella mente del folto pubblico. È, però, la prova di quanto l’apparenza inganni.

Non ci sono state risoluzioni di misteri e intrighi e non c’è stata la chiusura del cerchio. Tutti gli interrogativi sono rimasti in sospeso, sebbene l’incontro tra i naufraghi abbia trasmesso i valori della vita vera, quella che avevano disimparato a conoscere nel corso della loro permanenza sull’isola.

L’impressione del finale era stata quella criticata dai più, con tutti i personaggi che erano stati dati per morti già al momento dell’approdo sul luogo del naufragio. A spiegare l’inghippo sono stati gli sceneggiatori ma solo di recente, specificando che tutti i protagonisti di Lost erano vivi all’inizio e morti alla fine, nel loro ultimo incontro in paradiso.

Il finale spirituale scelto dagli showrunner non era stato, dunque, casuale ma ben ragionato: “Sentivamo che il finale dovesse essere molto spirituale, e che parlasse di destino. Abbiamo avuto lunghe discussioni riguardo la natura dello show, per molti anni, e alla fine abbiamo deciso che avessimo bisogno di qualcosa che per noi significasse molto per quel che riguardava i nostri valori, ciò in cui credevamo”.

Breaking Bad

La storia di Walter White si conclude, forse, come il pubblico non si sarebbe aspettato. La vita del modesto professore di chimica di Albuquerque è stata raccontata stancamente dal protagonista, che – in un certo modo – ci dà conto anche della sua fine.

Eppure, tutto si poteva attendere fuorché la morte del protagonista, che per tanto tempo aveva invece cercato disperatamente di aggrapparsi alla vita. Quello di Breaking Bad è un finale a sorpresa che concentra tutto il suo potere nelle mani del professor White, ribaltando così l’impressione che di lui si era avuta all’inizio. Il temibile Heisemberg ha cercato di salvare ciò che amava ma anche se stesso, determinando il suo destino.

Game Of Thrones

Se n’è persino richiesta la revisione. Il finale di Game Of Thrones è quanto di più abnorme si possa attendere dalla chiusura di una serie. Le potenzialità del racconto si perdono stagione dopo stagione ma la speranza di una svolta rimane viva fino agli ultimi minuti, quelli nei quali si deciderà il nome del Sovrano dei Sette Regni.

Daenerys è morta per mano di Jon Snow, scopertosi suo vicino parente, e tutto sembra deporre in favore dell’ultimo dei Targaryen rimasto in vita. Eppure, gli showrunner hanno voluto rimescolare le carte in tavola e hanno preferito un nome imprevedibile, quello di Bran Stark e ascende al trono come Re degli Andali e dei Primi Uomini, Lord dei Sei Regni e Protettore del Reame. È il primo a privarsi del nome di famiglia nei suoi tanti titoli. Inaspettato.

Dexter

Uno dei tanti finali che andrebbero spiegati, perdendo il fascino delle scelte compiute dagli sceneggiatori. Eppure, quello di Dexter è stato un finale inevitabile e perfettamente in linea con il personaggio.

A sorpresa, per le aspettative di redenzione di molti. Deludente per chi attendeva un risvolto umano in un personaggio che è stato condannato all’espiazione dei suoi tanti crimini, quelli che ne hanno determinato la natura. La scelta di trasformarlo in un taglialegna ha stupito tutto il pubblico

I Soprano

Un finale a sorpresa e coraggioso che fece arrabbiare moltissimi fan. La conclusione de I Soprano è sicuramente geniale, senza rivelare il destino di Tony Soprano. L’ultima scena si svolge in un diner, nel quale il protagonista sta per cenare con A.J. e Carmela.

Meadow sta invece posteggiando la macchina, mentre uno sconosciuto si aggira per il locale raggiungendo i bagni e ottenendo una perfetta visuale del suo – ipotetico – bersaglio. Il suono del campanello per l’ingresso di Meadow fa voltare Tony: questo è l’ultimo fotogramma prima dello stacco. Quale sarà stata la sua fine?

Una Mamma Per Amica

Serie cult dei primi anni 2000, Una Mamma Per Amica è stata ripresa da Netflix per quattro puntate speciali che hanno diviso il pubblico. Aperto il finale, che lascia spazio a tutta una serie di supposizioni che non avranno risposta.

Lorelai ha sposato Luke com’era prevedibile ma Rory non è quella di un tempo e ne combina una dietro l’altra. La serie si chiude con l’annuncio della gravidanza, ma chi sarà il padre del bambino?

The Vampire Diaries

Un finale a sorpresa anche per The Vampire Diaries, nel quale i protagonisti abbandonano la dannazione per scoprirsi umani. Stephan è tornato umano per mano di Bonnie e muore per liberare suo fratello e i suoi amici dalla morsa di Katherine.

Elena si è risvegliata e ritrova Demon, con il quale costruirà una famiglia e vivrà a lungo. Nel finale, tutti i protagonisti si ricongiungono ai loro cari nell’ora della morte.

Dr. House

Per Gregory House, erano attesi finali grandiosi. Eppure, il medico più amato della tv non è riuscito a scrollarsi di dosso la fama da codardo e sceglie di inscenare la sua morte, dopo che le allucinazioni sono diventate ingestibili. La serie si conclude, non senza un po’ di stupore, con il dottore che scappa in sella a una moto insieme al suo amico Wilson, malato terminale e in attesa della sua fine.

Gossip Girl

Il mistero iniziale è stato soddisfatto in una maniera del tutto inaspettata, con l’arcano svelato nell’ultimo episodio della serie. La gossip girl altri non è se non Dan Humphrey. Per molti definito assurdo, questo finale è tra i più sorprendenti dello scenario serie tv degli ultimi decenni, in cui il genere ha raggiunto l’apice del successo.