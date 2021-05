10 modi per superare un litigio con un amica (e stare meglio di prima)

L itigare con un’amica è sempre un evento traumatico. Per questo, devi sapere come poter superare questo momento complicato ed, eventualmente, provare a superarlo anche in caso di rottura

Non esiste cosa peggiore che un litigio con un’amica. Talvolta, discutere significa anche tagliare i rapporti, che possono essersi logorati con il tempo. Qualsiasi cosa sia successa, è quindi necessario che tu inizi ad agire nel modo corretto, per mitigare il dolore che stai provando e anche per non compromettere la situazione.

Prima di muoverti per salvare la vostra amicizia o prima di compiere qualsiasi passo, rifletti molto bene. Vediamo insieme 10 utili consigli per superare un litigio con un’amica e provare a stare meglio di prima.

Sentiti libera di soffrire

Siete state vicine per molto tempo. Vi siete sentite come sorelle. Andare avanti, all’inizio, è difficile. Sentiti libera di soffrire per questa rottura ma non smettere di vedere la luce in fondo al tunnel. La tua vita deve continuare anche senza la presenza della tua migliore amica, qualora non riuscissi a ricucire i rapporti. Non è facile guardare avanti, ma devi provare a farlo per stare meglio con te stessa e con gli altri.

Non riparare subito l’amicizia

Resisti alla tentazione di rimettere insieme i pezzi del vostro rapporto. Lascia trascorrere un po’ di tempo, poiché possibile che quanto si è verificato tra di voi si risolva in breve. Per tornare a essere amiche, potresti necessitare di qualche momento in solitudine anche per capire cosa sia successo tra di voi. La distanza può aiutarti a valutare il vostro legame e capire se sia il caso di darvi una seconda possibilità.

Non coinvolgere gli amici comuni

Mettili al corrente della vostra situazione, anche senza raccontare quanto accaduto. In questo modo, sapranno che non devono chiederti notizie e ti aiuteranno a evitare momenti imbarazzanti. Non trascinare gli amici nei vostri problemi, anche se hai deciso di parlarne con loro. Le voci emergono sempre nella maniera meno opportuna, anche se ti fidi del loro giudizio incondizionatamente. Non puoi costringerli a scegliere tra te e lei.

Elabora un piano

Se hai in programma di partecipare a una festa alla quale sai che ci sarà anche lei, prova a coinvolgere un’amica per starti a fianco e aiutarti a sopravvivere. Supera tutti gli ostacoli appoggiandoti a qualcuno di tua fiducia e non cercare di gettare ombra su di lei. Non fare drammi: sarà solo uno svantaggio per te stessa e non farai che rallentare il vostro riavvicinamento.

Sii sempre rispettosa

Se non puoi fare a meno di incontrarla perché avete un’occasione da condividere in comune, sii sempre rispettosa, ma evita momenti imbarazzanti. A meno che i posti non siano stati assegnati, cerca di sederti lontana da lei in modo da non stare gomito a gomito per tutta la serata. Se ti mostri rispettosa, puoi avere buone possibilità di concludere l’evento senza conseguenze.

Gestisci le tue emozioni

Durante gli incontri individuali, che potrebbero rendersi indispensabili, cerca di capire come ti senti. Sei felice di essere dove ti trovi? Potresti anche scoprire che il gruppo non fa per te, perché sei maturata in maniera particolare e hai bisogno di nuove amicizie. È difficile da accettare, ma lasciarsi alle spalle una situazione che non è più adatta a te. Ammettere di dover cambiare rotta potrebbe essere più liberatorio di quanto immagini.

Parla dei tuoi problemi

Inizia a parlare dei tuoi problemi, scegliendo tra le persone di cui ti fidi. Potresti così liberarti di un enorme peso e sentire anche una valida opinione altrui. Se ti senti di non riuscire ad aprirti con nessuno, riguardo alla tua vita e alla discussione, o se la tristezza è talmente grande da non riuscire a gestirla da sola, sappi che è del tutto normale che tu debba rivolgerti a qualcuno.

Amplia il tuo cerchio di amicizie

Se hai tutti gli amici in comune con lei, all’inizio potrebbe essere difficile uscire insieme. Cerca di ampliare le tue amicizie e non sentirti imbarazzata per questo. Non significa che debba dire addio alle tue vecchie amiche ma, in determinate circostanze, avere nuovi amici può aiutare a superare un momento di difficoltà.

Prova qualcosa di nuovo

Se non riesci a superare il dolore per il litigio con la tua migliore amica, inizia a fare qualcosa di nuovo. Avanza nella tua carriera o prova un nuovo prodotto di bellezza. Rimanere occupata di aiuterà a superare la sua mancanza. E se la incontri in una di queste nuove attività, tanto meglio.

Non dipendere dai social

Aggiorna la tua immagine del profilo, soprattutto se quella che hai caricato è insieme a lei. Vivi serenamente l’aspetto social e non torturarti guardando le sue foto in continuazione. Staccarsi è difficile ma devi fidarti del tuo istinto per capire se sia possibile ricucire il vostro rapporto. Smetti di seguirla senza pensare troppo prima di premere quel pulsante. Non usare i social per le tue lamentele e pubblicare messaggi mirati contro di lei. Ricorda che è sempre meglio affrontare le persone direttamente.