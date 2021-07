5 motivi per cui dovresti portare la protezione solare sempre in borsa

L a protezione solare non è un must solo d’estate, ma in tutte le stagioni. Trovare il prodotto giusto può non essere facile, ma una volta individuato la tua pelle te ne sarà davvero grata

La protezione solare in borsetta è un’esagerazione? Negli ultimi anni, tutte le riviste specializzate in bellezza fanno proseliti sull’importanza di questa lozione. Al punto quasi che sembra non ci si possa capacitare di essere vissute senza per così tanto tempo.

La verità non è tanto lontana da questo concetto: la protezione solare in borsetta non è un’esagerazione, ma solo una precauzione necessaria per proteggersi. I danni provocati dai raggi del sole sono molteplici e conosciuti. Ecco perché se proprio non vuoi applicare la crema solare come parte della tua beauty routine, dovresti almeno portarla sempre con te. E magari spalmartela all’occorrenza.

La pelle subisce i danni del sole anche quando c’è nuvoloso o sei all’ombra

L’uso della protezione solare tutto l’anno è importante sempre, ma nella fattispecie quando la nostra pelle è predisposta alle bruciature. La crema solare è un must per coloro che si sottopongono a trattamenti estetici o chirurgici invasivi, come il peeling o il laser, oppure una pelle trattata con i retinoidi.

Chi ha problemi di pigmentazione o si trucca spesso, andando a ridurre l’efficacia del film lipidico della pelle, troverà sicuramente vantaggio nell’avere la crema solare in borsetta. Chi invece ama la tintarella e vive tra lampade e trattamenti abbronzanti per tutta l’estate può tranquillamente escludere la protezione solare dalla sua routine di bellezza.

In generale, portarla con sé fa sempre bene. Non si può mai sapere come va a finire una giornata di shopping sfrenato in città! Anche con l’ombra o le nuvole, gli effetti dei raggi solari possono farsi sentire su una pelle particolarmente stressata da smog e inquinamento. Meglio correre ai ripari.

La protezione solare sulle mani

Certo, tutti amano la protezione solare, e tutti tendiamo a spalmarla con le mani. E paradossalmente sono proprio queste le parti del corpo più bistrattate dalle amanti della tintarella. Chi non si è mai dimenticata di proteggere le mani con la crema solare scagli la prima pietra.

Diamo per scontato che la pelle delle mani possa reagire in modo differente rispetto a quella del viso o del resto del corpo. In realtà, la mano è l’indicatore principale dell’età di una persona, anche più del viso. Prendertene cura con la giusta protezione solare passa anche dall’averla sempre in borsetta con te.

L’anti age sempre con te

L’esposizione prolungata al sole con una protezione solare ridotta può danneggiare tutte le componenti della pelle che ne preservano la morbidezza, l’elasticità e la luminosità – come ad esempio elastina e collagene. Quando vengono meno per un periodo prolungato, possono provocare i segni precoci dell’invecchiamento. Macchie, rughe, linee d’espressione e indurimenti sono segni evidenti che la pelle sta invecchiando.

Pur trattandosi di un processo normalissimo e assolutamente naturale, possiamo rallentarlo applicando la giusta dose di crema solare anti age. Averla in borsetta è la chiave, dunque, per non rimanere mai senza. Ti consigliamo di iniziare ad applicare regolarmente la crema solare già dai 20 anni in su, anche se non stai andando in spiaggia.

Protezione solare in borsetta: la ri-applichi quando vuoi

Tutti conoscono – anche solo per osmosi – l’importanza di applicare la protezione solare. Quello che forse non sai, forse, è quanta applicarne perché questa abbia effetto. O senza esagerare. La maggior parte delle persone, infatti, tende a utilizzare troppo poco prodotto, a mo’ di passata veloce. Alcune di noi la usano come fosse una normale crema idratante.

Non sarà una goccia di crema solare frizionata sapientemente per tutta la gamba a proteggerti dal sole, dunque. Consulta sempre la confezione di protezione solare e applica la giusta quantità di filtro, al fine di trarre i benefici necessari.

Se sudi, potresti dover riapplicare il filtro solare di quando in quando. Anche lì, il ciclo di applicazione varia in base alla qualità del prodotto, e ti consigliamo di verificare le indicazioni sulla confezione. In questo modo, di certo, sarai sempre protetta.

La porti anche in aereo, nel formato giusto

Pratica e poco ingombrante: è così che ci piace la protezione solare in borsetta. Invece di portarti il secchiello formato famiglia di SPF 15 con diffusore a spruzzo, esplora le scansie della profumeria alla ricerca di un formato intelligente. I prodotti da viaggio, nello specifico quelli pensati per il bagaglio a mano in aereo, sono perfetti da trasportare. 100 ml è la quantità ideale di prodotto da portare con sé, senza doversi troppo preoccupare di rimanere senza.

È vero, i formati da viaggio tendono a costare di più. Ricordati però che la maggior parte di questi flaconi possono essere “ricaricati” da un formato conveniente, pronto all’uso. In mancanza di questo, le profumerie vendono grandi quantità di dispenser di ogni dimensione, perfetti per l’uso “in movimento”.