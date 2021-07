5 motivi per cui usare Facebook è (ancora) un’ottima idea

L e alternative non si contano neanche più: Instagram, Twitter, TikTok e tanti altri social network. Eppure, alla fine, torniamo sempre al caro vecchio Facebook. E c’è più di una ragione

Usare Facebook nel 2021 non è poi un’esperienza così sconvolgente. Oltre ad essere il social network che raccoglie più persone in assoluto, di qualsiasi fascia d’età, ci sono tante buone ragioni per non cancellare il proprio account.

Facebook è un po’ come casa e, senza che lo si sia mai voluto, è divenuto un po’ il sostituto digitale del numero di telefono fisso. Se qualcuno ti sta cercando, è assai probabile che ti troverà lì. E comunicare con te sarà facile e intuitivo!

In questo articolo ti diamo cinque valide ragioni per cui usare Facebook nel 2021 non è poi così male. Anzi!

Esistono moltissimi modi per rimanere aggiornati sugli eventi che si verificano nella tua zona. Tuttavia, usare Facebook nel 2021 significa anche tenersi aggiornati su questi senza doversi impegnare troppo a cercarli. Basta esplorare la sezione “Eventi” per approfondire ogni genere di attività legata ai tuoi interessi, e non solo.

Concerti, videoconferenze, spettacoli teatrali, tavole rotonde, cene tra amici: organizzare un evento su Facebook è il modo migliore perché tutti ne siano al corrente, anche nel 2021. Non puoi essere in tutti i gruppi WhatsApp, e soprattutto non puoi ricevere email da ogni ente che organizza attività.

Facebook è la soluzione perfetta per avere sempre sott’occhio spettacoli e divertimenti. Oltre a per guardare ciò che fanno gli altri, potrai anche partecipare a tua volta e vedere chi, tra gli amici, coltiva interessi simili ai tuoi. Chissà che non possa nascere una nuova amicizia basata su hobby in comune?

Tenere sott’occhio i compleanni, anche quelli dei conoscenti

Le persone organizzate hanno un’agenda che, nei primi mesi dell’anno, compilano con i compleanni dei loro amici e parenti. Le brave persone ricordano a memoria tutti i compleanni che contano. Le persone come me, invece, usano Facebook per evitare le figuracce. Il più delle volte. La verità è che non a tutti interessa il giorno del compleanno, e quando non si è interessati al proprio difficilmente ci si ricorda quello altrui.

Il buon proposito di tenere a mente tutti i compleanni di amici e parenti è molto carino. Tuttavia, è assai probabile che, se hai già passato i 25 anni e ancora non te li ricordi, non te li ricorderai neanche in futuro. Usa Facebook consapevolmente e sfruttalo per tenere monitorata la pletora di compleanni a cui, ci si aspetta, tu faccia le dovute cerimonie.

La comodità di un newsfeed altamente profilato

Esistono molte applicazioni dedicate alle news, pensate per rimanere sempre aggiornate sui temi che più ti stanno a cuore, è vero. Sono molto funzionali e in linea generale funzionano meglio di Facebook. Tuttavia, hanno un grosso difetto: non sono Facebook. Ormai quello di aprire il feed è un gesto automatico che facciamo mentre aspettiamo il tempo di posa della maschera, sull’autobus, in metro. Quando abbiamo un attimo di tempo – e quando in teoria non l’avremmo.

Oltre a rilassarci con i contenuti divertenti, il feed è il luogo perfetto per rimanere aggiornati sulle novità riguardando ogni genere di argomento. Ti interessi di cronaca? Metti “Mi piace” alle pagine giuste, e ogni mattina riceverai una serie di notizie che potrebbero interessarti.

Ti interessano le case editrici che pubblicano i tuoi romanzi preferiti? Grazie al feed di Facebook, rimarrai sempre aggiornata sulle ultime uscite, così da non perdere neanche un libro prezioso. E questa trafila si applica ad ogni argomento.

Rilassarsi con un video divertente è la quintessenza dello spirito di Facebook. A volte, per ottenere un buon risultato al lavoro l’unica cosa che puoi fare è prenderti una pausa. Usare Facebook nel 2021 significa anche divertirsi.

Rilassati, apri quel video e goditi un momento di pace dedicato a te e a ciò che ti piace. Quando la pausa sarà finita, la vita sembrerà un po’ migliore, e potrai concentrarti sulle tue cose con il sorriso sulle labbra.

Usa consapevolmente Facebook nel 2021 per rimanere in contatto con gli amici, e non con le persone con cui senti di voler rivaleggiare. Smetti di sbirciare i profili altrui che non hanno accettato la tua amicizia e goditi le persone che ti circondano con leggerezza e naturalezza.

È sbagliato usare Facebook – ma anche tutti gli altri social network – per coltivare amarezza, invidia e gelosia. Se questo è il sentimento predominante che ti scatenano dieci minuti sul tuo feed, è giunto il momento di chiuderlo e fare una passeggiata, scattare foto, leggere un libro. Vivere la tua vita, senza filtri, senza misurarla costantemente a quella delle persone che pubblicano sui social.

Le amicizie a volte si riaccendono così, quasi per magia. Facebook, in tal senso, funziona come veicolo perfetto. Una persona pubblica un post, lo si commenta, e da qui inizia una splendida chiacchierata con qualcuno con cui non si parlava da anni. Ecco: i social dovrebbero essere questo. Condivisione sana e appassionata.