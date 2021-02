N el 2022 su Amazon Prime Video arriverà la serie tratta dal film Mr & Mrs Smith con protagonisti le star di Atlanta e Fleabag.

Lui è Donald Glover, lei è Phoebe Waller-Bridge: sono loro i “nuovi” Mr & Mrs Smith. Amazon Prime Video ha annunciato i nuovi interpreti dei ruoli che nel 2005 sono stati portati al cinema da Brad Pitt e Angelina Jolie.

Gli attori protagonisti della serie tv, tuttavia, non sono l’unica differenza rispetto all’originale. Il nuovo progetto televisivo, infatti, non è il remake del film, che fu teatro della nascita dell’amore dei (futuri all’epoca, ormai ex) coniugi Brangelina.

La nuova serie

In passato, nel 2006 per la precisione, era già stato un tentativo di sviluppare una serie tv da Mr. & Mrs. Smith. Doug Liman e Simon Kinberg, rispettivamente regista e sceneggiatore del film originale, avevano tentato un adattamento per la rete Abc, ma la puntata pilota non aveva convinto il network e il progetto era naufragato.

Grazie al coinvolgimento di due star della creatività come Waller-Bridge e Glover, la serie Mr & Mrs Smith è invece una realtà che vedrà la luce nel 2022, quando approderà sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Il progetto è stato rivelato al pubblico da Amazon Prime Video, che ha pubblicato sui social un video divertente con protagonisti i due attori: «Mr. & Mrs. Smith, una serie creata da Childish Gambino e Phoebe Waller-Bridge, in arrivo sui vostri schermi nel 2022».

Chi sono i nuovi Mr & Mrs Smith

Il film originale è diventato un cult anche perché è stato sul set che Angelina Jolie e Brad Pitt (che all’epoca era sposato con Jennifer Aniston) si sono incontrati e innamorati.

Nella serie di Amazon Prime Video, tuttavia, il casting dei protagonisti di Mr & Mrs Smith è decisamente interessante, poiché si tratta di Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, due artisti di grande spessore.

Per loro non si tratta della prima collaborazione in assoluto. Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge si sono infatti conosciuti sul set di Solo: A Star Wars Story, in cui lui interpretava Lando Carlissian da giovane, mentre l’attrice era il droide L3-37. Anche su questo set è scoccata la scintilla, ma non in senso amoroso. Glover e Waller-Bridge sono diventati amici e, come speravano i fan, hanno finalmente trovato il modo di lavorare ancora insieme.

Phoebe Waller-Bridge

Classe 1985, la nuova Mrs Smith Phoebe Waller-Bridge è una delle attrici più richieste del momento. Si è fatta conoscere nella seconda stagione di Broadchurch, ma soprattutto come autrice e protagonista di Fleabag, serie vincitrice di quattro Emmy e titolo imperdibile di Amazon Prime Video, tratta da uno spettacolo teatrale della stessa autrice.

Waller- Bridge è anche la creatrice di un’altra serie famosa come Killing Eve e, tra gli ultimi progetti, è co-sceneggiatrice di No Time to Die, il venticinquesimo film della saga di James Bond.

Donald Glover

Artista estremamente poliedrico Donald Glover è esploso come attore nel ruolo di Troy Barnes nella serie Community e come ideatore e interprete di Atlanta, acclamata dalla critica statunitense, cui terza stagione è stata posticipata a causa del lockdown.

Oltre alla tv e al cinema (suo è anche il film Guava Island con Rihanna), Glover è anche un musicista. Nella musica è conosciuto con il nome d’arte Childish Gambino, che ha pubblicato quattro album (l’ultimo disco è intitolato 3.15.20,è stato nel marzo 2020).

Il team della serie

Sia Donald Glover sia Phoebe Waller-Bridge sono coinvolti nella serie come protagonisti ma anche come produttori. L’incarico di showrunner dello show Mr & Mrs Smith, tuttavia, è stato affidato a Francesca Sloane, che ha già lavorato a serie come Fargo e la stessa Atlanta.

La responsabile degli Amazon Studios, Jennifer Salke ha commentato così i nuovi Mr &Mrs Smith: «Stiamo parlando di un dream team. Donald e Phoebe sono tra i creatori e artisti più talentuosi al mondo. Per noi si tratta di un sogno, così come lo sarà per il pubblico in tutto il mondo. Sono due forze della natura che collaborano come un solo grande e potente team creativo. “Mr. and Mrs. Smith” è una proprietà iconica e attendiamo con ansia di vedere come lo faranno loro».

La trama del film

Nel film del 2005 diretto da Doug Liman, Mr & Mrs Smith sono una coppia in crisi. Sposati da qualche anno, cercano di salvare il matrimonio impegnandosi in una terapia di coppia. Ognuno dei due coniugi ignora il vero lavoro del partner. I due, infatti, sono entrambi killer a pagamento, i migliori del campo e arruolati da agenzie differenti. Un giorno, però, si ritrovano a accettare un incarico particolare. Entrambi i sicari vengono incaricati separatamente, ciascuno dalla propria agenzia, di impedire il trasferimento di un detenuto. A quel punto i due entrano in contatto, si identificano a vicenda e vengono dunque incaricati dalle rispettive agenzie di eliminarsi l'un l'altro. Inizialmente determinati a portare a termine l’incarico, la coppia comincia uno scontro epico nella casa in cui vivono, ma poi si rendono conto di non volersi uccidere e così decidono di unire le forze per salvare anche il loro matrimonio.