U n annuncio tenerissimo, che ha colto tutti alla sprovvista ma che fa sognare: Naomi Campbell diventa mamma e scioglie i cuori con una dedica dolcissima alla nuova arrivata

Ci sono pochi amori così grandi come quello che può provare una madre e adesso anche Naomi Campbell lo sa. La Venere Nera, una delle top model più iconiche e feline della storia della moda, è diventata mamma.

A dirla tutta è stata una vera e propria sorpresa: la modella che ha segnato gli anni Novanta con il suo fascino, il suo carattere spinoso e sui generis e il suo sguardo sensuale non aveva fatto parola con nessuno (men che meno con la stampa) di star pensando ad avere figli.

E invece eccola lì: una foto arrivata all'improvviso sul suo profilo Instagram, che esplode di vita. Le mani della modella reggono amorevoli dei piedini minuscoli, pronti a muovere i loro primissimi passi nel mondo.

Ma diciamolo pure, se la foto è incantevole, le parole che la accompagnano lo sono ancor di più:

«Questa bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande».

Poche parole, piene, colme di una felicità straordinaria, nessun'altra rivelazione. Ma in fondo, diciamolo, non serve: ciò che Naomi sta vivendo è un'emozione talmente tanto totalizzante da non richiedere altre spiegazioni.

D'altra parte, il desiderio della Venere Nera di non svelare molto sull'arrivo del suo piccolo angelo non limita affatto la gioia dei fan e di chi le sta intorno: si stanno infatti susseguendo gli omaggi di amici e di colleghi.

Tra i commenti pieni d'affetto nei confronti della top model spiccano quelli di Marc Jacobs, Zoe Saldana, Ryan Destiny e Justin Teodoro, ma la schiera di congratulazioni si allunga sempre di più.

In testa c'è la madre della top model, Valerie che ha condiviso sul suo profilo Instagram la stessa foto pubblicata dalla Campbell, scrivendo:

«Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono oltremodo entusiasta perché ho aspettato a lungo per essere nonna!».

Naomi Campbell deciderà di rivelare qualcosa di più su come la piccola è venuta al mondo o su chi è (se c'è) il padre? Forse. Ma anche se non dovesse farlo, non è un problema. L'importante è che lei e la sua bambina siano sane e felici. Tutto il resto, si sa, è noia.