P resentato Fuori Concorso al Festival del Cinema di Taormina, il film di Michela Cescon punta tutto su Valeria Golino

Si chiama Occhi blu ed è il film che sta spopolando nelle sale cinematografiche italiane. Non solo perché porta la firma dell’attrice Michela Cescon, all’esordio alla regia, ma anche per la presenza di Valeria Golino, assoluta protagonista di questo noir che promette di lasciare tutti gli spettatori senza fiato.

Ambientato nella capitale italiana, in una Roma inedita e notturna, il film racconta le avventure di una donna che nasconde un segreto, e anche una seconda vita. Ecco i primi dettagli della pellicola che vede come protagonista l’attrice e regista italiana Valeria Golino.

Occhi blu, il film in uscita nelle sale cinematografiche italiane

Il 29 giugno veniva presentato Fuori Concorso al 67° Festival del Cinema di Taormina, il film Occhi blu, un noir tutto al femminile diretto da Michela Cescon che si guadagna il posto d'onore tra i film più belli da vedere questa estate. L’8 luglio, invece, la pellicola è approdata nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Inutile dirlo, è già un successo. Non solo per quell’esordio alla regia della Cescon, già premiata con il David e il Nastro d’Argento per l’interpretazione nel film Romanzo di una strage, ma anche per un cast stellare che vede come assoluta protagonista Valeria Golino, affiancata da Ivano De Matteo, Jean Hugues Anglade, Matteo Olivetti e Ludovica Skofic.

Il film, co-prodotto tra Italia e Francia, è ambientato nella città metropolitana di Roma e porta in scena una vicenda tutta al femminile che racconta la storia di una donna dalla doppia vita. Nel lungometraggio non mancano colpi di scena e momenti adrenalinici che lasciano col fiato sospeso.

La trama

Il film, scritto dal Michela Cescon insieme a Marco Lodoli e Heidrun Schleef, racconta la storia di un ladro che, in sella al suo scooter, rapina le più prestigiose gioiellerie della città eterna. Ma non si tratta di un uomo, ma di una donna, interpretata, appunto, da Valeria Golino.

Sarà un commissario romano, insieme a un suo collega di origini francesi, interpretato da Jean Hugues Anglade, a dare la caccia al temuto e inafferrabile ladro. E sarà proprio lui, in maniera inaspettata, a scoprire l’identità del ladro. Conti in sospeso e vecchie ferite mai rimarginate verranno a galla in questo noir che si avvicenda in una Roma fredda e oscura, protettrice di segreti mai svelati.

Tra cose dette e silenzi troppo rumorosi, il film Occhi Blu, promette grandiosi colpi di scena intrisi nella trama stessa della pellicola. L’intensa sceneggiatura della Cescon prende vita grazie a un cast stellare che rende unico questo noir movie italiano.

Occhi blu, tutti i dettagli

Oltre a Valeria Golino, assoluta protagonista del film in una veste assolutamente inedita, il cast vede anche le interpretazioni magistrali di attori dal calibro di Matteo Olivetti, Ivano De Matteo, Ludovica Skofic e Teresa Romagnoli.

Scritta da Michela Cescon, che ha segnato con Occhi blu il suo primo film, la pellicola è stata prodotta da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Carlo Cresto-Dina insieme alla società francese Tu vas Voir.

Anche la capitale nostrana, scelta come sfondo alle vicende della storia al femminile, merita un riconoscimento. Proprio lei che si apre in maniera inedita, e a tratti inquietante, allo sguardo dello spettatore. Perché non ci sono solo le bellezze archeologiche e urbane decantate in tutto il mondo. C’è soprattutto una Roma malinconica, fredda e solitaria, detentrice di oscuri segreti e dolorosi ricordi.

Valeria Golino: assoluta protagonista di Occhi Blu

Tra i nomi dell’importante cast scelto per animare la sceneggiatura scritta da Michela Cescon, uno tra tutti ha catturato l’attenzione del grande pubblico. Si tratta di Valerio Golino, assoluta protagonista di Occhi Blu.

L’attrice e regista italiana si presenta in questo film in una veste inedita e mai interpretata fino ad ora, quella di una rapinatrice, affascinante, misteriosa e incallita, alla quale la polizia dà la caccia. È inafferrabile, non solo fisicamente. Non è classificabile perché è furba ed è veloce.

Proprio per queste sue mille sfaccettature, la sua storia si intreccerà con quella degli altri protagonisti dando vita a un epico duello con il commissario e l’ispettore francese.

Valeria Golino, figlia di padre italiano e di una pittrice greca, torna quindi sul grande schermo promettendoci una visione dall’alto tasso di adrenalina, dopo le grandi e iconiche interpretazioni in film dal calibro di Storia d'amore, Lupo solitario, Respiro, Puerto Escondido e Caos calmo.

Nel corso della sua lunga e inimitabile carriera cinematografica, Valeria Golino è stata candidata a ben 15 David di Donatello, portandone a casa 3.

È stata insignita, inoltre, di 4 Nastri d’argento, 3 Globi d’oro e tre Ciack d’oro. Anche in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ha fatto parlare di sé con due premiazioni. Nel 1986 per Storia d'amore, e nel 2015 con Per amor vostro. Nel 2013, invece, al Festival di Cannes, ha debuttato alla regia con il film Miele.