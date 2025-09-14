Ariete

Andate oltre blocchi e paure e dite ciò che pensate, ciò che è vero. Fatelo perché queste stelle vi aiuteranno a trovare sempre un ottimo accordo con chi vi ascolta.

Toro

Riuscirete a costruire intese e collaborazioni solo agendo, facendo la prima mossa e dando così l’esempio. Non aspettate che siano gli altri a prendere l’iniziativa.

Gemelli

La Luna vi è vicinissima, e vi chiede maggiore leggerezza, più colore con il presente, più coraggio per indovinare qualcosa che vi piace, che vi aiuta a sognare.

Cancro

Ci sono paure e pensieri che bloccano le vostre parole, che rendono meno facile confrontarvi con gli altri, vivere in compagnia delle persone. Non imponetevi nulla.

Leone

Dovrete gestire il bisogno di fare di meglio e di più, quelle ambizioni roboanti che vi fanno subito sentire tutto il peso dei limiti, delle vostre reali possibilità.

Vergine

Inutile inseguire desideri e passioni ascoltando una Luna ancora leggera, ancora spensierata. Perché state chiarendo idee e intenzioni, meglio non esagerare.

Bilancia

Questa Luna capisce e protegge le vostre ambizioni, quel bisogno che sentite di fare cose interessanti. Non solo: ancora la Luna convincerà qualcuno che avete ragione.

Scorpione

Prima di giudicare qualcuno aspettate che faccia, che si muova dimostrandovi qualcosa. Perché saranno proprio le azioni pratiche ad avvicinarvi agli altri.

Sagittario

Attenzione alle promesse, a quegli impegni piuttosto coraggiosi che potreste voler prendere, per poi però pentirvene. Andateci piano con le parole, siate cauti.

Capricorno

Potrebbero esserci tensioni con qualcuno, forse incomprensioni. Forse per differenze di idee e per approcci diversi rispetto a qualcosa di pratico, qualcosa da fare.

Acquario

Questa Luna non sembra fare bene né a voi né alle persone che amate. Forse perché vi ricorda che dovreste migliorare gli equilibri tra vita privata e lavoro.

Pesci

Sentite un profondo bisogno di cose facili e leggere, per questo Saturno rischia di pesare più del solito. Meglio concedervi momenti di distacco, di riposo e distrazione.