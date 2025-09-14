Ariete
Andate oltre blocchi e paure e dite ciò che pensate, ciò che è vero. Fatelo perché queste stelle vi aiuteranno a trovare sempre un ottimo accordo con chi vi ascolta.
Toro
Riuscirete a costruire intese e collaborazioni solo agendo, facendo la prima mossa e dando così l’esempio. Non aspettate che siano gli altri a prendere l’iniziativa.
Gemelli
La Luna vi è vicinissima, e vi chiede maggiore leggerezza, più colore con il presente, più coraggio per indovinare qualcosa che vi piace, che vi aiuta a sognare.
Cancro
Ci sono paure e pensieri che bloccano le vostre parole, che rendono meno facile confrontarvi con gli altri, vivere in compagnia delle persone. Non imponetevi nulla.
Leone
Dovrete gestire il bisogno di fare di meglio e di più, quelle ambizioni roboanti che vi fanno subito sentire tutto il peso dei limiti, delle vostre reali possibilità.
Vergine
Inutile inseguire desideri e passioni ascoltando una Luna ancora leggera, ancora spensierata. Perché state chiarendo idee e intenzioni, meglio non esagerare.
Bilancia
Questa Luna capisce e protegge le vostre ambizioni, quel bisogno che sentite di fare cose interessanti. Non solo: ancora la Luna convincerà qualcuno che avete ragione.
Scorpione
Prima di giudicare qualcuno aspettate che faccia, che si muova dimostrandovi qualcosa. Perché saranno proprio le azioni pratiche ad avvicinarvi agli altri.
Sagittario
Attenzione alle promesse, a quegli impegni piuttosto coraggiosi che potreste voler prendere, per poi però pentirvene. Andateci piano con le parole, siate cauti.
Capricorno
Potrebbero esserci tensioni con qualcuno, forse incomprensioni. Forse per differenze di idee e per approcci diversi rispetto a qualcosa di pratico, qualcosa da fare.
Acquario
Questa Luna non sembra fare bene né a voi né alle persone che amate. Forse perché vi ricorda che dovreste migliorare gli equilibri tra vita privata e lavoro.
Pesci
Sentite un profondo bisogno di cose facili e leggere, per questo Saturno rischia di pesare più del solito. Meglio concedervi momenti di distacco, di riposo e distrazione.