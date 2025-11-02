Ariete

Vi ritroverete a incoraggiare chi smette, per un momento, di credere alle cose belle, ad una sana fortuna. Lo farete voi, con una forza emotiva a prova di stelle.

Toro

Certe tensioni e certe problematiche sembrano lentamente svanire insieme alla opposizione di Marte. Rilassate i sentimenti, mostrate intenzioni gentili.

Gemelli

Finalmente la Luna vi aiuterà a condividere un po’ di quell’entusiasmo che altri vivono da tempo, ma che non sempre sentite anche vostro. Caricatevi di luce.

Cancro

Giove si scontra con Venere, per questo avrete la sensazione di esagerare un po’ con i pensieri e con le intenzioni. Ma non decidete ora di rinunciare a qualcosa.

Leone

Lentamente la Luna vi aiuterà a capire meglio ciò che non va, a scoprire chi non funziona o non vi serve. Per questo le vostre energie si faranno migliori, potenti.

Vergine

Cala l’intensità emotiva del momento. Succede perché avete forse capito ogni cosa, perché avete la sensazione che tutto sia più chiaro, più logico e comprensibile.

Bilancia

Attenzione a non rinunciare ad un sogno o ad una possibilità troppo facilmente, perché poi vi ritrovereste a fare i conti con un umore cupo. Datevi un’altra possibilità.

Scorpione

La Luna smette di sostenervi, ma prima di fermare certe emozioni vi aiuterà a capire che cosa forse non vi funziona come dovrebbe. Concedetevi piccole occasioni per riflettere.

Sagittario

Crescono le occasioni e le possibilità per divertirvi, per stare bene facendo qualcosa che davvero vi piaccia. Energie in aumento per un presente che gioca un po’.

Capricorno

Per un momento, qualcuno vi aiuterà a notare limiti e punti di forza del vostro stile, del vostro modo di essere e di fare. Siate aperti al confronto, osservatevi meglio.

Acquario

Cresce in voi il bisogno e la voglia di parlare, di vivere un dialogo sincero e costruttivo. La Luna accende le parole, rompendo silenzi e timidezze, voi fidatevi delle stelle.

Pesci

La Luna sfiorerà, per un momento, Giove e Nettuno, misurando la distanza emotiva che vi separa da regole inutili e da fantasie senza senso. Un momento per la verità.