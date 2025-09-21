Ariete

Ci sono momenti fatti apposta per riflettere su quelle cose che ci legano inutilmente, su quelle regole che rispettiamo senza sapere perché. Tempo di sentirvi liberi.

Toro

Bello quando persino un segno logico e razionale come il vostro riesce a lasciar volare idee e pensieri, inventandosi qualcosa di bello, di leggero, di luminoso.

Gemelli

La Luna Nuova che rinasce dalla quadratura vi spingerà a sentirvi più capaci di decidere per questioni di casa e personali. Per questo vivete ogni spunto con coraggio, con passione.

Cancro

Saprete inventarvi un altro modo di comportarvi e di parlare, uno stile che sia davvero libero di esprimersi, perché non troppo sensibile a persone e obblighi.

Leone

Sole e Saturno si oppongono, creandovi qualche tensione a livello sentimentale e relazionale. Dunque evitate le situazioni troppo social, limitate le frequentazioni.

Vergine

La Luna riparte da voi, dalla vostra voglia di amare, di sentirvi davvero capaci di incontrare persone evitando tutto ciò che vi impedisce di voler bene. Bellissima energia.

Bilancia

Sole e Luna si preparano ad entrare nel vostro segno, mentre Marte si convince a lasciarvi in pace. Torna in voi una certa consapevolezza, la voglia di volervi bene.

Scorpione

Crescono in voi certe energie, certe forze che già scontano l’arrivo di Marte nel vostro segno. Non avete paura di niente, avete solo bisogno di iniziare a fare come vi piace.

Sagittario

Siete un segno libero, che accetta volentieri gli inviti verso l’indipendenza. Per questo amerete ribellarvi a regole e schemi, iniziando a lavorare in modo più facile, comprensibile.

Capricorno

Non è il momento migliore per esagerare con gli sforzi e con gli impegni. Provate invece a rilassarvi, fatelo per ritrovare la giusta carica, l’energia che vi serve.

Acquario

Decisamente delicati gli amori e le relazioni. Succede perché qualcuno sembra notare le vostre incertezze, quei dubbi che rendono meno sensuale ogni cosa.

Pesci

Davvero fate come qualcuno che non considera paure e preoccupazioni. Siate come quelli che decidono di fare senza pensare, perché questo cielo si aspetta coraggio.