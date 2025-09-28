Ariete

Forte, in voi, il bisogno di parlare di cose importanti, di valori e di priorità di vita. Qualcosa che vi verrà spontaneo fare, coinvolgendo le persone vicine nei vostri sogni.

Toro

Vi farà forse piacere notare come qualcuno prenda finalmente a cuore una questione, un problema, un impegno preso. Perché vi sentirete subito più tranquilli.

Gemelli

Siate spiritosi, divertenti con chi amate, senza mai rinunciare allo scherzo, ad una bellezza tutta da condividere, da respirare. Luna e Mercurio vi vogliono felici.

Cancro

Siate scrupolosi e puntigliosi in ogni cosa, in ogni situazione, fatelo per non sentirvi mai in colpa con niente, per non convincervi che avreste potuto fare di meglio.

Leone

Potrebbe essere un momento simpatico, divertente, fatto di ironia e della voglia di aggiungere sempre una certa energia ad ogni situazione. Potete brillare.

Vergine

Decidete di fare qualcosa di concreto, e di molto utile, per la casa, per una persona di famiglia. Fatelo così da poter vivere poi meglio ogni intesa, ogni equilibrio.

Bilancia

Tanta, tantissima la voglia che sentite di dire e di raccontare. Succederà solo perché la Luna stimola e accende Mercurio, nel vostro segno, convincendovi a parlare.

Scorpione

Date un senso e una spiegazione ad ogni azione, ad ogni singola idea o iniziativa che prenderete in questo momento. Fatelo per svolgere meglio ogni compito.

Sagittario

Qualcuno riuscirà davvero a movimentare i vostri sogni, regalandovi passione e voglia di fare, di vivere, di affrontare. Importante rimanere connessi agli altri.

Capricorno

Qualcuno sembra voler capire o approfondire meglio una questione senza però dirvelo, senza rendervi partecipi della sua ricerca. Lasciate fare, non preoccupatevi.

Acquario

Tempo di dedicarvi a qualcosa di oggettivamente importante, ad un desiderio o a una ambizione che abbia un valore e un senso precisi. Non sprecate il vostro tempo.

Pesci

Il vostro bisogno di sentire che certe cose vadano in un certo modo troverà, per fortuna, solidarietà e complicità in certe persone. Meglio insomma fidarsi di chi vi può aiutare.