Ariete
Serve un momento per fare ordine e chiarezza, per capire che cosa vi serve e che cosa invece potete tranquillamente lasciarvi alle spalle. Senza rimpianti, convintamente.
Toro
Provate a fare chiarezza con una persona amica, mettendo in chiaro certe idee o posizioni, contando su una Luna Piena che porta luce e voglia di armonia.
Gemelli
Il plenilunio illuminerà il vostro lavoro, i vostri impegni, aiutandovi a dare un senso e una direzione a tutto quello che state facendo. Ascoltatevi, accettate consigli.
Cancro
Dolce e amica questa grande Luna che vi aiuterà a capire che cosa serve per iniziare bene l’autunno, per fare le cose che servono prima ancora che la stagione inizi.
Leone
Qualcuno sembra avere voglia di capire meglio come gestire le sue risorse, il suo denaro. E Mercurio vi renderà ottimi consiglieri. Dite sempre una parola.
Vergine
Questa Luna Piena opposta sembra mettervi alla prova. Perché lei si opporrà al vostro Mercurio, mettendo in discussione certe convinzioni. Aprite la mente.
Bilancia
Non vivete male piccole cose e certi impegni che capite di non poter ignorare, che meritano un po’ di tempo e di attenzione da parte vostra. Accettate.
Scorpione
Bello poter contare su una grande Luna che vi consiglia di divertirvi, di non pensare troppo a certe cose per non impedirvi di sorridere, di stare bene. Amatevi un po’.
Sagittario
C’è bisogno di una nuova chiarezza in casa, con le persone che condividono con voi una certa intimità. Provate a farla senza parlare, ma con i fatti, con le dimostrazioni.
Capricorno
Momento ideale per dire e parlare sapendo di essere notati, di non passare mai inosservati. Qualcuno vorrà infatti ascoltarvi, e le vostre parole andranno a segno.
Acquario
Forse dovreste capire se le vostre azioni, e le vostre mosse, davvero abbiano un senso e una funzione. Fatelo per risparmiare tempo e energie, per non fallire con qualcosa.
Pesci
La Luna Piena brilla insieme a voi, accendendo idee e facendo luce su mille cose. Dunque un momento fatto per capire meglio ciò che succede, quello che vi aspettate dal presente.