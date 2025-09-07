Ariete

Serve un momento per fare ordine e chiarezza, per capire che cosa vi serve e che cosa invece potete tranquillamente lasciarvi alle spalle. Senza rimpianti, convintamente.

Toro

Provate a fare chiarezza con una persona amica, mettendo in chiaro certe idee o posizioni, contando su una Luna Piena che porta luce e voglia di armonia.

Gemelli

Il plenilunio illuminerà il vostro lavoro, i vostri impegni, aiutandovi a dare un senso e una direzione a tutto quello che state facendo. Ascoltatevi, accettate consigli.

Cancro

Dolce e amica questa grande Luna che vi aiuterà a capire che cosa serve per iniziare bene l’autunno, per fare le cose che servono prima ancora che la stagione inizi.

Leone

Qualcuno sembra avere voglia di capire meglio come gestire le sue risorse, il suo denaro. E Mercurio vi renderà ottimi consiglieri. Dite sempre una parola.

Vergine

Questa Luna Piena opposta sembra mettervi alla prova. Perché lei si opporrà al vostro Mercurio, mettendo in discussione certe convinzioni. Aprite la mente.

Bilancia

Non vivete male piccole cose e certi impegni che capite di non poter ignorare, che meritano un po’ di tempo e di attenzione da parte vostra. Accettate.

Scorpione

Bello poter contare su una grande Luna che vi consiglia di divertirvi, di non pensare troppo a certe cose per non impedirvi di sorridere, di stare bene. Amatevi un po’.

Sagittario

C’è bisogno di una nuova chiarezza in casa, con le persone che condividono con voi una certa intimità. Provate a farla senza parlare, ma con i fatti, con le dimostrazioni.

Capricorno

Momento ideale per dire e parlare sapendo di essere notati, di non passare mai inosservati. Qualcuno vorrà infatti ascoltarvi, e le vostre parole andranno a segno.

Acquario

Forse dovreste capire se le vostre azioni, e le vostre mosse, davvero abbiano un senso e una funzione. Fatelo per risparmiare tempo e energie, per non fallire con qualcosa.

Pesci

La Luna Piena brilla insieme a voi, accendendo idee e facendo luce su mille cose. Dunque un momento fatto per capire meglio ciò che succede, quello che vi aspettate dal presente.