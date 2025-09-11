Ariete

Marte vi rende molto sensibili ai gusti e alle reazioni degli altri, per questo deciderete di fare bene ogni cosa, per non deludere nessuno, per essere apprezzati.

Toro

Bellissima la Luna che ora convive con voi, migliorando emozioni e sensazioni, aiutandovi ad affrontare ogni cosa con coraggio e serenità. Un vero lusso.

Gemelli

Mercurio si fa sempre più vicino al Sole, per questo potreste avvertire una certa incertezza che, però, presto si trasformerà in nuova chiarezza, in pensieri migliori.

Cancro

Giove avrà ragione di farvi credere in cose bellissime e possibili. Succede perché potete contare anche su una bellissima Luna, su aiuti e supporti inaspettati.

Leone

Osservate la forza di una Luna altissima nel vostro cielo, ascoltate il suo invito nel prendervi davvero cura del lavoro e degli impegni. Qualcosa che avete voglia di fare.

Vergine

La Luna vi aiuterà a dare un senso e una maggiore importanza alle riflessioni che Mercurio sta per compiere, ai chiarimenti che il cielo tra poco vi concederà.

Bilancia

Provate ad essere disponibili e davvero d’aiuto con qualcuno, fatelo per non subire poi tensioni o lamentele, per lasciare che un rapporto funzioni come deve.

Scorpione

Accettate questa Luna opposta, questa voglia che sentite di andare incontro agli altri con le migliori intenzioni. Perché chiudervi o distaccarvi non vi servirà.

Sagittario

Anche quando la mente e il corpo viaggiano veloci, come vi succede spesso, avete sempre tempo per i dettagli, per quei particolari che costruiscono le grandi fortune.

Capricorno

Contate pure sull’amicizia e sulla forza della Luna, su persone che vi aiuteranno a credere in certe promesse, mettendoci più fiducia, convincendovi a non rinunciare.

Acquario

Questa Luna scomoda potrebbe essere l’energia giusta per incontrare davvero qualcuno, per capire meglio che cosa gli altri vogliono o si aspettano da voi.

Pesci

Bellissimo il vostro modo di parlare, di spiegare, di farvi ascoltare. Bello perché la Luna vi aiuta ad indovinare lo stile giusto, usando sempre le buone maniere.