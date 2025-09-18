Ariete

Qualcosa non è troppo chiaro, non è comprensibile, per questo ci sarà chi vi farà domande, chi si aspetterà da voi conferme e risposte. Che forse meritano.

Toro

Per un momento non sopporterete l’ambiguità, quelle cose dette solo a metà che non servono, che non convincono niente e nessuno. Per questo sarete attentissimi.

Gemelli

Mercurio diventa un pianeta alleato dei vostri sogni, delle vostre idee e di una fantasia che non vi deluderà mai, per nessun motivo. Tempo di dire e di inventare.

Cancro

Tempo di piccole riflessioni, di chiarire certi concetti a cui solo voi potete dare forma e risposta. Prendetevi del tempo per pensare, per allinearvi alla realtà.

Leone

Migliora la vostra reale attitudine al dire, al parlare, raccontando per condividere e per ottenere qualcosa in cambio. Vi esprimete meglio, sarete ascoltati.

Vergine

Dovete dire addio a Mercurio che va oltre, lasciandovi però in compagnia di idee chiare, di intenzioni che hanno capito cosa sia meglio. Ora potete passare all’azione.

Bilancia

L’arrivo di Mercurio sembra accendere in voi pensieri e parole, aiutandovi a connettervi ancora più facilmente a certe persone, a situazioni e contesti in cui vi muovete bene.

Scorpione

La quadratura della Luna potrebbe rendervi molto sensibili alle problematiche e alle questioni di lavoro. Un consiglio: non siate mai troppo orgogliosi.

Sagittario

Ottimo momento per decidere di migliorare il vostro rapporto con qualcuno, per fare qualcosa di concreto verso certe persone. Le stelle vi daranno una mano.

Capricorno

Non tutto vi è chiaro, non tutto sembra essere sotto controllo sul lavoro e con gli impegni principali del momento. Per questo farete uno sforzo per rendere ogni cosa comprensibile.

Acquario

La nuova amicizia di Mercurio vi aiuterà ad esprimere parole e intenzioni molto chiare, a non sbagliare mai con i pensieri, con le soluzioni e le risposte del momento.

Pesci

Finalmente una relazione si rilassa, ritrova equilibrio e armonia, e voi non dovete più impegnarvi per migliorare l’intesa. Godetevi la compagnia di certe persone.