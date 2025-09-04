Ariete

Facile per questa Luna accendere idee e curiosità, connettendovi a mille energie, a stimoli e spunti fatti apposta per inventare, per sperare in qualcosa di buono.

Toro

Fidatevi di quelle emozioni apparentemente difficili o faticose che però sapranno aiutarvi a vivere pienamente il momento. Apritevi alla curiosità, alla vita.

Gemelli

Contate pure su una Luna amica del vostro tempo, su quella forza dei sentimenti che vi aiuterà ad accettare ogni cosa senza troppa fatica. Divertitevi un po’.

Cancro

Migliora la vostra percezione del tutto, degli altri, e subito vi sentite più capaci di incontrare, di scambiare parole e sguardi. Ritrovate intesa e armonia.

Leone

L’opposizione della Luna vi sfida a trovare sempre un modo per andare d’accordo con tutti, per sentirvi davvero vicini al cuore e alla mente di chi amate.

Vergine

Il presente si fa leggero, capace di leggere la bellezza delle cose, sempre intenso e interessante con tutto. Per questo sentite di potervi muovere bene in ogni ambito.

Bilancia

Contate sulla Luna e sulle sue proposte, su quel coraggio di vivere ogni cosa senza impegno, consapevoli che ogni cosa abbia un valore e una funzione.

Scorpione

Vi sforzerete di capire meglio certe verità, andando oltre le apparenze, oltre quelle abitudini che ci impediscono di vedere da vicino la realtà. E sarete premiati.

Sagittario

Sentite la voglia di dire, di apparire, di esserci per fare sempre la vostra parte. E niente vi impedirà di far sentire la vostra voce, per contribuire al presente.

Capricorno

La Luna se ne va abbassando le emozioni, rendendovi più capaci di agire e meno sensibili al pensiero, alle idee e alle considerazioni. Vi piacerà essere concreti.

Acquario

Tutto succede nel vostro segno, rendendovi spesso i protagonisti del momento. Amerete interpretare ogni spunto, essere originali e sempre pronti a discutere ogni cosa.

Pesci

Un momento silenzioso, in cui niente è come sembra, come appare. Per questo dovreste vivere tutto senza troppo coinvolgimento, senza prendervi sul serio.