Ariete

Per un momento avrete bisogno di riflettere sul caos dell’anima, su quelle sensazioni che non sempre vi convincono e vi incoraggiano. Fermatevi a pensare.

Toro

Lentamente riuscirete a riconoscere tutte le bugie del momento, quelle strane verità che devono essere approfondite e capite meglio. Saprete ristabilire certe regole.

Gemelli

Calano le emozioni e crescono le idee logiche, i pensieri che ambiscono alla precisione. Per questo dovrete fidarvi di voi stessi, delle intuizioni che vi arriveranno.

Cancro

L’arrivo della Luna sarà un vero toccasana per il vostro modo di vivere il presente. Perché troverete, in voi stessi, tutto il coraggio che serve a decidere, a scegliere.

Leone

Vi fate un po’ meno cerebrali, meno concentrati e meno sensibili a quella logica che, ultimamente, ha deciso e governato il vostro modo di essere, di amare. Spontaneità.

Vergine

Mai come ora, vi è chiaro che per poter pianificare e progettare qualcosa è necessaria estrema chiarezza, una concretezza che vi faccia arrivare dove volete.

Bilancia

Potreste improvvisamente ricordarvi di qualcosa che è necessario fare per non sbagliare con il lavoro, per non trascurare nulla di importante, per avere successo.

Scorpione

La Luna si fa d’acqua come voi, migliorando la vostra percezione emotiva, facendovi sentire più in armonia con gli altri, con idee e pensieri. Sarete estremamente chiari.

Sagittario

Finalmente la Luna vi rende meno esposti agli altri, abbastanza orgogliosi da riconoscere le cose che non vanno, quelle logiche che non costruiscono, amori o complicità.

Capricorno

Quando il Capricorno mette in gioco le emozioni si sente facilmente debole, confuso. Una sensazione che potreste provare, qualcosa che vi rallenta le passioni.

Acquario

Vivrete bene il momento, cercando solo di migliorare e di perfezionare certi dettagli, alcune piccole realtà. Per poter decidere di stare bene, di non pensare troppo.

Pesci

La nuova amicizia della Luna vi svela alcune realtà che tornano da voi, alcune contraddizioni che si ripropongono. Reagite provando a fare ordine tra le cose.