Ariete

Questo cielo vi chiede di sostituire la rabbia con la passione, di dimostrare di essere forti ma senza forza, senza imporre niente. Perché, in fondo, vi sentite meglio.

Toro

La nuova opposizione di Marte vi impone maggiore calma, e una certa empatia, con le persone vicine. Non siate mai troppo diretti, mai a corto di gentilezza.

Gemelli

L’amicizia del Sole vi aiuterà a fare luce su mille cose, a capire meglio alcune realtà indovinando, intuendo, andando oltre le semplici apparenze. La mente funziona.

Cancro

Marte diventa un amico del segno, un’energia su cui potete contare. Per questo non darete troppo peso o importanza all’umore, ai capricci della Luna.

Leone

Il Sole vi consente di apparire più forti, più coraggiosi, di dire ogni cosa con il giusto modo. Uno stile che nasconderà certe inquietudini, alcune passioni che non si manifestano.

Vergine

In vista un cambio di energie, qualcosa che vi renderà forse meno disposti a credere in qualcosa, meno idealisti ma molto più concreti e combattivi. Per fare ogni cosa.

Bilancia

Inizia la vostra stagione, il vostro tempo, e subito il cielo vi fa un regalo liberandovi da Marte e dalla sua fretta. Per questo vi sentite tonici, forti, indipendenti.

Scorpione

Bellissimo farvi fare compagnia da Marte, da quella forza che vi somiglia e che vi fa stare benissimo. Accogliete l’energia migliore, sorridendo a cose e persone.

Sagittario

Luna e Sole agitano i vostri pensieri, facendovi sentire più capaci di fare ogni cosa, di indovinare sogni e speranze. Perché davvero avrete le idee molto chiare.

Capricorno

Bello impegnarsi con il presente sapendo che, questo vostro darvi da fare, sarà apprezzato dal futuro, vi darà poi soddisfazione. Tutto ha un senso e una funzione.

Acquario

Decisamente un netto miglioramento personale grazie a Sole e Luna in buona posizione. Dovrete semplicemente convincervi a non esagerare con il lavoro e gli impegni.

Pesci

Marte passa dalla vostra parte facendovi sentire forti e speciali, aggiungendo passione al grande ottimismo di Giove. Davvero percepite bellezza, fortuna.