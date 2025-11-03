Ariete

La vicinanza della Luna saprà accendere e movimentare i sentimenti, le emozioni, tutte quelle percezioni che sanno rendere speciale il momento, l’attesa.

Toro

Questo cielo non smette di chiedervi entusiasmo e attenzione per qualcuno, imponendovi di vivere più intensamente le relazioni, le cose condivise.

Gemelli

Mercurio vi avvicina agli altri, alle idee e alle proposte che avrete voglia di fare a qualcuno. Difficile tacere, impossibile non confessare desideri e ambizioni.

Cancro

Vivrete con particolare attenzione e apprensione una situazione di lavoro, una vicenda che ha a che fare con la professione. Mettetecela tutta per non sbagliare.

Leone

Avete voglia di scherzare, di mostrare la vostra componente più simpatica, quella brillante, quella che ci sa fare con tutti. Per un momento di grande empatia.

Vergine

La quadratura di mercurio vi renderà particolarmente sensibili alle vicende personali, a tutte quelle situazione che non potete trascurare. Impossibile dimenticarvi di qualcuno.

Bilancia

Non abbiate paura di mettere in mostra desideri e debolezze, perché la vicinanza di Venere vi aiuterà a non esagerare mai, a non dire cose sbagliate.

Scorpione

Davvero siete mossi dalle energie migliori, da quel Marte che vi rende inossidabili, e da un Sole che ci mette grande entusiasmo. Impossibile fermarvi o farvi cambiare idea.

Sagittario

Gestirete la vicinanza, un po’ ingombrante, di qualcuno usando l’ironia, scherzando su certe dinamiche su alcune realtà. Sorridete per rendere il tutto più facile.

Capricorno

Avete sempre bisogno di credere in qualcosa, di sperare in una possibilità per motivarvi, per darvi coraggio e convinzione. Non smettete di impegnarvi.

Acquario

Nonostante certe fatiche e un chiaro bisogno di impegnarvi di più, non rinuncerete ad uno stile gentile, delicato, capace di rispettare tutti. Si fa così.

Pesci

Se dovete decidere di fare qualcosa allora fatelo e basta. Senza pensarci troppo, senza chiedere consigli o pareri. Perché l’indecisione giocherebbe a vostro sfavore.