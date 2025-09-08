Ariete

Ci sono Lune, come questa, che servono a perdonarci, a lasciar andare limiti e imperfezioni per vivere meglio ogni cosa, per non arrabbiarsi mai inutilmente.

Toro

Saranno certe emozioni a sostenervi, dandovi la carica giusta per non sbagliare con niente, per farci sempre una bella figura. Così da cominciare bene.

Gemelli

Provate a cercare negli altri quella leggerezza che vi sfugge un po’, quella voglia di sorridere che non riuscite a trovare da soli. Abbracciate la socialità.

Cancro

Bellissimo il trigono che Luna e Giove compiono, aiutandovi così a vivere e ad affrontare benissimo ogni situazione, ogni proposta, tutte le vicende del momento.

Leone

Avrete voglia di guardare in faccia certi problemi, quelle complicazioni che qualcuno sembra crearvi per colpa della sua ostinazione. Sarete gentili me fermissimi.

Vergine

Davvero vi muoverete in modo estremamente gentile e collaborativo, senza mai però rinunciare a far notare certi errori, quelle sviste che hanno bisogno di essere corrette.

Bilancia

Siete consapevoli di avere un’ottima visione della situazione, di poter insomma scegliere destini e fortune senza sbagliare. Per questo non accettate variazioni.

Scorpione

Giove parla con la Luna decidendo un momento dai sentimenti facili e intensi, un tempo in cui vi verrà facile andare d’accordo con le persone che vivono con voi.

Sagittario

Dovrete prima caricarvi e convincervi se, davvero, volete affrontare certe questioni, e alcune strane verità, con coraggio. Siate decisi, non andando mai di fretta.

Capricorno

Qualcuno vi convincerà a mettere in discussione una posizione per provare a migliorarvi, a stare meglio, abbandonando qualcosa che vi impedisce di sorridere.

Acquario

Sarà solo e soprattutto attraverso un dialogo reale e profondo che potrete correggervi, capendo e mettendo a fuoco certe situazioni, alcuni limiti del vostro fare.

Pesci

Una Luna tanto vicina, e così connessa al vostro Giove, davvero può fare miracoli. Questo cielo vi aiuterà a vivere al meglio ogni cosa, tanto da risolvere ogni problema.