Ariete

Non siate troppo ambiziosi, dando magari già per scontato un risultato o una speranza. Non fatelo perché non sempre le cose saranno così facili come vorreste.

Toro

Venere e Marte si parlano, si capiscono, e hanno sempre qualcosa di bello da dirsi. Per questo potete contare sugli amori, su quelle persone che si fanno voler bene.

Gemelli

Lentamente Mercurio vi consente di uscire allo scoperto, dicendo apertamente ciò che desiderate, quello che vorreste. E subito iniziano gli impegni, i doveri.

Cancro

La Luna è nel vostro segno, per incontrare Giove, ma anche per dire a Marte quello che pensa. Avrete voglia di cose facili, importanti, mai invece di fare troppa fatica.

Leone

Venere, dal vostro segno, si connette a quel Marte che accende le vostre parole, le vostre reazioni. Per questo saprete apparire in modo gentile ma fermo. Senza sbagliare.

Vergine

Per una volta dovreste dare ascolto a quelle persone che spesso peccano di ottimismo, di superficialità. Fatelo accettando che stavolta possano avere ragione.

Bilancia

Marte brilla nel vostro segno, ma accordandosi con Venere, rendendo gli altri più simili a voi stessi e alle vostre preferenze. Per questo sarà facile andare d’accordo.

Scorpione

Giove scalda i pensieri e le speranze, mentre Marte vi aiuterà a trovare sempre un punto di contatto con chi amate. Per un momento facile, che funziona.

Sagittario

Bello quando facciamo qualcosa che viene veramente apprezzato, che accende gratitudine e ammirazione negli altri. Giove vi concede tutto questo, siate generosi.

Capricorno

Andate incontro al bisogno di ottimismo che qualcuno vive, respira. Fatelo sicuri di non trascurare nulla, di fare sempre tutto ciò che serve, che è importante.

Acquario

La dolcezza che Venere non smette mai di chiedervi stavolta avrà anche una forza, un’energia speciale. Sarete gentili ma anche fermi e determinati con tutti.

Pesci

Luna e Giove si uniscono per un momento davvero speciale, fatto di bellissime sensazioni e di fortune che fanno bene al cuore. Godetevi il presente.