Ariete

Ci sono momenti fatti per fare chiarezza, per ammettere limiti e errori che abbiamo commesso. Il Sole vuole fare luce, difficile nascondere o mentire al cielo.

Toro

Non fatevi condizionare da piccole cose o da realtà mai così importanti, non fatevi mai zittire dai dettagli e concentratevi su ciò che avete bisogno di dire.

Gemelli

Pazienza se qualcuno non sarà di ottimo umore, rifiutando parole e discorsi. Voi, invece, ricercate le vostre verità, dicendo e domandando, sperando in risposte.

Cancro

Qualcuno potrebbe ricordarvi di dettagli e di impedimenti che renderanno meno facile, per voi, il poter credere in Giove e nelle sue promesse. Non arrabbiatevi.

Leone

Cambiando di segno, il vostro amatissimo Sole si scontrerà con Nettuno e con quella fantasia che non funziona, con quel caos che vi fa perdere tempo. Nervosismo.

Vergine

Il Sole vi ha abbandonato rendendovi un po’ meno tonici, meno disposti a sfidarvi e a fare conto sulle vostre risorse. La Vergine torna alla prudenza, alle cose semplici.

Bilancia

Sole e Luna vi renderanno forti ma anche molto critici, esigenti con tutti quelli che si illudono di poter fare qualcosa, con chi non considera la realtà delle cose.

Scorpione

Una paura nascosta rischia di guastare il vostro rapporto con Giove e con la fortuna. Chiedetevi quindi che cosa temete, quali realtà non vi lasciano tranquilli.

Sagittario

Per una volta rispettate capacità e scelte degli altri evitando di imporre un modo di fare troppo veloce, almeno per qualcuno. Rallentate e aspettate di convincere.

Capricorno

Preoccuparvi eccessivamente per una questione di lavoro potrebbe finire con lo smorzare entusiasmi e iniziative in qualcuno vicino. Siate concreti senza però rinunciare a tutto.

Acquario

Le vostre parole e le vostre intenzioni condivise, dovranno scontrarsi con chi pensa in grande, con chi non ha tempo per i piccoli dubbi, per le domande che si ripetono.

Pesci

Qualcuno potrebbe aiutarvi a notare meglio i difetti e le lacune del vostro fare, delle vostre azioni. Fate tesoro di questi consigli e cercate di rimediare, di migliorarvi.