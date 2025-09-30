Ariete

Sarete bravissimi nel capire il bisogno di ordine e di precisione da parte di qualcuno e di agire per tranquillizzarlo, per fargli sentire che vi state impegnando.

Toro

Luna e Venere si connettono per farvi vivere meglio ogni emozione, per aiutarvi ad essere ancora più concreti, decisi e precisi con tutto. E i risultati saranno buoni.

Gemelli

Nonostante qualcuno non smetta di preoccuparsi per qualcosa, mostrando le sue paure e le sue incertezze, voi potrete contare su un’energia che vi protegge, che vi fa stare bene.

Cancro

Per mettere a tacere le strane emozioni volute da una Luna opposta dovrete imparare a parlare, a relazionarvi meglio con certe persone, con la realtà.

Leone

Per una volta dovrete rinunciare ad un modo di lavorare solenne e importante per dedicare del tempo e dell’attenzione alle piccole cose. Che hanno un valore.

Vergine

Venere, nel segno, si connette ad una Luna un po’ fredda, dimostrandovi tutto il valore delle cose ferme, immobili. Per questo sarete in vena di serietà, di precisione.

Bilancia

La Luna, in quadratura, vi spinge a mettere a confronto vita privata e professionale per imporvi di gestire meglio il tempo, le risorse, le energie del momento.

Scorpione

Attenzione a una persona che vive uno stato emotivo speciale, intenso, acceso. Muovetevi con una certa delicatezza per non ferirla, per non provocarla.

Sagittario

Forse non vi serve essere troppo preoccupati per certe questioni di lavoro, per alcune vicende pratiche che vi danno da pensare. Forse dovreste solo aspettare e poi ripensarci su.

Capricorno

Qualcuno vi fa notare certe imperfezioni, stimolando il vostro spirito critico, la vostra ambizione di perfezione e di efficienza. Convincetevi di fare già tutto il possibile.

Acquario

Non è tempo di grandi imprese, di iniziative che richiedano precisione, impegno e lungimiranza. Non sfidatevi con qualcosa che difficilmente vi farebbe vincere.

Pesci

Mostrate la parte migliore di voi, quella fatta di sogni e di poesie, quella che non ha mai paura di inventarsi qualcosa di bello, di speciale. Non trattenetevi.