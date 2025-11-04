Ariete

Marte accende occasioni e desideri, ma anche la voglia di vivere qualcosa di migliore, qualcosa che ne valga la pena. Cresce l’energia, aumenta il desiderio.

Toro

L’arrivo della Luna potrebbe rendervi molto concreti, forse anche troppo. Assicuratevi di non scambiare per prudenza una semplice paura. Siate più intraprendenti.

Gemelli

La nuova opposizione di Marte vi obbliga a confrontare ambizioni e occasioni, ad accettare che la realtà non sia sempre al passo con i desideri, con i sogni.

Cancro

Attenzione a che certe questioni di lavoro, forse un po’ complicate o faticose, possano scalfire il vostro indomabile ottimismo, la vostra voglia di vincere.

Leone

Crescono le energie, le idee e ogni forma di invenzione, di immaginazione. Migliora il vostro rapporto con i sogni, con un modo di pensare che sappia anche divertirvi.

Vergine

Qualcuno potrebbe non essere di ottimo umore nonostante la situazione non sia affatto negativa. Lasciate fare e cercate, se possibile, di incoraggiare, di alleggerire.

Bilancia

Non esponetevi troppo ai desideri e agli umori di qualcuno. Non fatelo per non subire i suoi capricci, per non sprecare la possibilità di stare bene, di fare qualcosa.

Scorpione

Marte vi abbandona abbassando un po’ la forza vitale del momento. Vi sentite molto più pronti ad agire, a fare, a mettervi in gioco, passando dalle intenzioni ai fatti.

Sagittario

Vi sentirete pronti a fare, a dimostrare che sapete mantenere le promesse, che riuscite a trovare il senso di ogni cosa anche nelle situazioni più complesse.

Capricorno

Lentamente una persona riprenderà a sperare, a credere in qualcosa di bello e di importante. Dovete solo lasciarle il tempo di capire che cosa sia giusto fare.

Acquario

Finalmente riuscite a vivere bene certe energie, a dare un senso alla forza che vi muove e che vi fa sentire capaci di tutto. Marte ora vi sostiene, osate con qualcosa di più.

Pesci

Attenzione a non chiedere troppo a voi stessi, esagerando un po’ con le aspettative e finendo poi per sentirvi stanchi e poco soddisfatti. Siate misurati, siate logici.