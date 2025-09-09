Ariete

Questa Luna vicina davvero si prende la scena mettendo ogni cosa in evidenza, amplificando pensieri e timori, ma anche rendendovi sicuri di quello che volete.

Toro

Mercurio vi dice che si sta avvicinando il momento per un chiarimento, il tempo giusto per mettere in luce alcune verità. Iniziate a pensare a come poterlo fare.

Gemelli

Bello poter contare su una Luna che vi aiuta a pensare in modo libero ma anche intelligente, a non perdere tempo con cose impossibili, con sogni lontanissimi.

Cancro

Vi lascerete convincere da questa Luna a mettervi in mostra, a non nascondervi dietro niente e nessuno. Ma ad essere anche consapevoli degli errori di qualcuno.

Leone

L’amicizia di Venere e della Luna rende il momento forte, fatto solo di cose belle e pochissimo sensibile a tutto ciò che non vi piace, che non vi rende così felici.

Vergine

Il silenzio di questo cielo vi consentirà di riflettere meglio su certe questioni passate che tornano in qualche modo a galla, che si fanno sentire nuovamente.

Bilancia

L’opposizione della Luna renderà per voi impossibile tacere certi problemi, alcune cose che davvero non vi piacciono e che avete bisogno di chiarire meglio.

Scorpione

Respirate uno strano bisogno di ordine e di chiarezza, del voler sentire che avete fatto bene ogni cosa, che non avete trascurato alcun dettaglio, nessuna indicazione.

Sagittario

Sentirete di aver detto tutto ciò che era importante dire, affermare, spiegare. Per questo il mood del momento sembra essere luminoso, comodo e tonico.

Capricorno

Persone e situazioni non smettono di criticare certi vostri errori, alcuni comportamenti che non hanno forse convinto. Non prendetevela, provando a capire se hanno ragione.

Acquario

Sarà un momento fatto per dire, per parlare, per dimostrare insomma ciò che davvero sentite e quelle cose di cui avete voglia. Siate sempre aperti, trasparenti.

Pesci

Avrete voglia e bisogno di fare, di sentirvi utili e impegnati nonostante i mille dubbi di Saturno e di Nettuno. Perché vi piacerà provarci, mettervi in gioco.