Ariete

Attenzione a non lanciare le parole e le promesse oltre il traguardo, per non farci magari poi una brutta figura, per non dover poi dire di no. Muovetevi con prudenza.

Toro

Per poter arrivare dove vorreste stavolta vi servirà soprattutto la capacità di cambiare le prospettive, di guardare ogni cosa da un punto di vista diverso.

Gemelli

Tensioni e incomprensioni in casa o di coppia saranno amplificate dalla quadratura in onda tra Giove e Mercurio. Meglio tenere sotto controllo le emozioni, le pulsioni.

Cancro

Pensieri, emozioni e visioni sembrano fare di tutto per guastare la vostra personalissima luna di miele con la fortuna di Giove. Ma voi non smettete di credere alle cose migliori.

Leone

Il vostro modo di comunicare con gli altri rischia di essere incostante, poco coerente e, dunque, non così comprensibile. Fate uno sforzo per tacere, per non esporvi.

Vergine

Come spesso vi succede, qualcuno sembra voler fare qualcosa in un modo che non vi convince, che non vi vede d’accordo. Ma non sarà così semplice far cambiare idea.

Bilancia

Non manca una certa confusione nel vostro presente, un mix di logica, speranza con vene di pessimismo che vi impediranno di avere una visione lucida.

Scorpione

Nonostante la vostra energia interiore sia solida grazie alla presenza di Marte, il vostro modo di dire e di comportarvi potrebbe risultare poco chiaro. Attenti al look.

Sagittario

Non mancheranno le differenze di opinione e di prospettiva tra voi e certe persone. Punti di vista distanti che potrebbero crearvi qualche incomprensione, qualche problema.

Capricorno

Avrete solo voglia di dedicarvi a voi stessi, riflettendo su quelle cose che non vanno forse come vorreste, a quelle situazioni che non si lasciano amare e vivere.

Acquario

Prendetevi un momento per capire meglio che cosa succede intorno a voi, per non giudicare troppo velocemente e per dedicare la giusta attenzione rispetto a qualcosa di complicato.

Pesci

Giove litiga con Mercurio, mettendovi nella condizione di dover forse dire di no a chi vi chiederà qualcosa, di rifiutare un aiuto perché non lo giudicate importante, necessario.