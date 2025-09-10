Ariete
Ci sono momenti in cui possiamo fidarci solo di certe persone, di chi è speciale e, proprio per questo, di aiuta a credere in ciò che facciamo. Siate fiduciosi.
Toro
Saprete gestire e controllare emozioni difficili, sensazioni che cercheranno di sottrarvi chiarezza e sicurezza con le cose che fate. Per fortuna decidete voi.
Gemelli
Non sempre i vostri pensieri e le speranze che coltivate andranno d’accordo con quelle degli altri. Forse perché il vostro modo di pensare è diverso, non si accontenta.
Cancro
Non facile questa Luna che fa rumore, obbligandovi a dire sempre qualcosa, a non tacere con niente. Attenzione però a non esagerare per non rischiare tensioni.
Leone
L’amicizia della Luna vi aiuterà a vivere piuttosto bene questo momento, trovando sempre della bellezza e della serenità nelle cose che sceglierete di fare.
Vergine
Qualcuno sembra agire e muoversi in modo sbagliato, finendo per non fare nulla di interessante. E voi, come sempre, non potrete tacere le vostre idee, le impressioni.
Bilancia
La Luna è opposta, ma vi consente almeno di essere voi stessi, dicendo e facendo solo ciò che vi sembra giusto. E pazienza se qualcuno non sarà d’accordo.
Scorpione
Attenzione a non sentirvi sprecati o poco interessanti solo, magari, per far contento qualcuno. Decidete di prendervi più spazio, di dedicarvi solo a ciò che vi interessa.
Sagittario
Nonostante una Luna coraggiosa e amica delle vostre invenzioni, non sempre agire o muovervi con tanta passione potrebbe essere una buona idea. Rallentate.
Capricorno
La Luna che mette in evidenza tensioni e incomprensioni. Dunque non date mai la parola alle emozioni, considerando sempre attentamente gli effetti di ogni azione.
Acquario
Parlerete in modo gentile ma concreto, rispettando la forma senza però mai rinunciare alla sostanza delle cose. Uno stile che vi aiuterà a non innervosire nessuno.
Pesci
Il cielo potrebbe chiedervi di rinunciare a qualcosa di vostro, a dire di no a certi bisogni, a certe preferenze. Lo farete per non guastare una certa armonia.