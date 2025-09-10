Ariete

Ci sono momenti in cui possiamo fidarci solo di certe persone, di chi è speciale e, proprio per questo, di aiuta a credere in ciò che facciamo. Siate fiduciosi.

Toro

Saprete gestire e controllare emozioni difficili, sensazioni che cercheranno di sottrarvi chiarezza e sicurezza con le cose che fate. Per fortuna decidete voi.

Gemelli

Non sempre i vostri pensieri e le speranze che coltivate andranno d’accordo con quelle degli altri. Forse perché il vostro modo di pensare è diverso, non si accontenta.

Cancro

Non facile questa Luna che fa rumore, obbligandovi a dire sempre qualcosa, a non tacere con niente. Attenzione però a non esagerare per non rischiare tensioni.

Leone

L’amicizia della Luna vi aiuterà a vivere piuttosto bene questo momento, trovando sempre della bellezza e della serenità nelle cose che sceglierete di fare.

Vergine

Qualcuno sembra agire e muoversi in modo sbagliato, finendo per non fare nulla di interessante. E voi, come sempre, non potrete tacere le vostre idee, le impressioni.

Bilancia

La Luna è opposta, ma vi consente almeno di essere voi stessi, dicendo e facendo solo ciò che vi sembra giusto. E pazienza se qualcuno non sarà d’accordo.

Scorpione

Attenzione a non sentirvi sprecati o poco interessanti solo, magari, per far contento qualcuno. Decidete di prendervi più spazio, di dedicarvi solo a ciò che vi interessa.

Sagittario

Nonostante una Luna coraggiosa e amica delle vostre invenzioni, non sempre agire o muovervi con tanta passione potrebbe essere una buona idea. Rallentate.

Capricorno

La Luna che mette in evidenza tensioni e incomprensioni. Dunque non date mai la parola alle emozioni, considerando sempre attentamente gli effetti di ogni azione.

Acquario

Parlerete in modo gentile ma concreto, rispettando la forma senza però mai rinunciare alla sostanza delle cose. Uno stile che vi aiuterà a non innervosire nessuno.

Pesci

Il cielo potrebbe chiedervi di rinunciare a qualcosa di vostro, a dire di no a certi bisogni, a certe preferenze. Lo farete per non guastare una certa armonia.