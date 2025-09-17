Ariete

Per poter davvero parlare, dialogare ed essere capiti avrete bisogno di una forza speciale. Forza che troverete dentro di voi, se e quando vi farete ottimisti, capaci di credere nelle cose.

Toro

Grazie alle vostre qualità espressive, saprete mettere d’accordo ogni cosa, facendo funzionare logiche e doveri, rispettando però anche la fantasia, la leggerezza.

Gemelli

Decisamente un momento in cui dovreste fare di tutto per essere liberi, per non dover mai dire di sì a nessuno, accettando solo e solamente ciò che vi interessa, che vi piace.

Cancro

Ci sarà bisogno ancora una volta di voi, della vostra capacità di connettere e di convincere le persone con le buone maniere, con quella empatia che può ogni cosa.

Leone

L’arrivo della Luna, nel vostro segno, porterà una nuova armonia con certe persone, la voglia di credere nelle loro parole, una diversa libertà di comportarvi con tutti.

Vergine

Mercurio si oppone a Saturno, così da rendervi assolutamente convinti dell’inutilità di certe cose, di alcuni obblighi in cui non credete affatto. Ma qualcosa vi farà cambiare idea.

Bilancia

Compirete uno sforzo per migliorare le vostre intese con gli amici, con le persone vicine e che vi faranno compagnia. Perché c’è bisogno di dolcezza, di empatia.

Scorpione

Ribadirete un concetto logico: ovvero che i sogni non hanno bisogno di regole, soprattutto se sono inutili, senza senso. Per un cielo che vi rende assetati di libertà.

Sagittario

Umori e sorrisi andranno migliorando, rendendovi un segno felice, capace di convincere gli altri delle vostre idee, delle vostre intenzioni. Vi basterà avere pazienza.

Capricorno

Attenzione a non dire troppo, a non esprimere facilmente giudizi o opinioni, perché potrebbero non essere apprezzati, non venire accettati o capiti.

Acquario

Forse dovreste ascoltare di più i consigli di qualcuno che ha capito, che può darvi un’opinione diversa delle cose, un punto di vista alternativo. Apritevi alle idee.

Pesci

Qualcuno non sembra sopportare così facilmente i vostri blocchi, i vostri rifiuti e le vostre rinunce. Per questo dovreste cercare di essere più possibilisti con tutto.