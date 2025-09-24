Ariete

Andate incontro agli altri ma provando a capirli veramente, mettendovi a nudo per trovare intesa, trasparenza e complicità in chi avrete vicino. Funzionerà.

Toro

Attenzione a chi, in questo momento, vive tensioni interiori ed emozioni non sempre smaglianti. Siate comprensivi e non date troppo peso, presto passerà.

Gemelli

Sole e Mercurio accendono in voi le migliori curiosità, quel sano desiderio di scoperta che il cielo vi impone, vi domanda. Siate affamati di capire, di comprendere.

Cancro

Marte e la Luna si incontrano in buon aspetto, rendendovi molto sensibili ad ogni stimolo, sempre esposti a emozioni e stimoli. Momento ideale per intuire.

Leone

Il vostro Sole non smette di farvi dialogare, di connettervi a mille cose. E ora avrete voglia di capire certe realtà, ma senza fretta, con calma e con buon senso.

Vergine

Siete abbastanza forti da poter mostrare le vostre emozioni, senza nascondere nulla, ammettendo debolezze e difficoltà. Per questa volta ve lo potete permettere.

Bilancia

Questo Sole vicino vi aiuta a vivere intensamente ogni pensiero, ogni realtà nascosta, ogni intenzione. Scegliete di mettere luce in ogni cosa, di non nascondervi nulla.

Scorpione

La Luna arriva nel vostro segno per incontrare un Marte fresco di Scorpione. Per questo avvertirete ancora più da vicino la vostra forza, la vostra energia.

Sagittario

I vostri pensieri si arricchiscono di soluzioni, di idee che funzionano e di proposte che ci sanno fare. Fidatevi di quello che sentite, non lasciatevi influenzare.

Capricorno

Attenzione ad una persona amica che potrebbe fare o dire qualcosa che non vi piace, che non vi convince. Non date però troppo peso alla cosa e andate oltre.

Acquario

Fidatevi di chi amate, di quelle persone che davvero sapranno aiutarvi a capire meglio ogni cosa, a indovinare verità e situazioni. Date ascolto a chi vede lontano.

Pesci

Ora che non dovete più dimostrare interesse e coinvolgimento potete coltivare pensieri personali, riflessioni e considerazioni. Un momento per riflettere.