Ariete

Non lasciate che una preoccupazione pratica o di lavoro possa spegnere in voi entusiasmi e passioni. Cercate invece di dare il giusto peso ad ogni cosa, senza farvi condizionare.

Toro

Una Luna serissima ma anche amica, vi convincerà a non accettare consigli o aiuti da nessuno, a non fidarvi di facili speranze che possono tradire. Sarete prudenti.

Gemelli

Urano è ancora sulla soglia del vostro segno e già Mercurio ha da ridire, cerca difetti e limiti del cambiamento. Rimandate ogni iniziativa a quando ne sarete convinti.

Cancro

Questa Luna opposta vi impone di non credere a tutto ciò che Giove promette e regala. Concedetevi un istante di dubbio, un sano scetticismo. Per non sbagliare.

Leone

Nutritevi solo della bellezza che Venere, stabile nel segno, vi sta regalando. Guardate ad ogni cosa con occhi migliori, trovando qualcosa di buono in tutto.

Vergine

Mercurio vi insegna a non fidarvi delle sorprese sviluppando, in voi, il muscolo della previdenza, dell’evitare rischi e pericoli. Muovetevi in modo logico.

Bilancia

Tante le tensioni del momento, quelle energie dalle quali dovreste stare distanti. Evitate ogni scontro, tutte quelle situazioni che vi mettono contro qualcuno.

Scorpione

Vietato dire troppo, parlare fuori tempo e quando magari non siete stati interpellati. Perché le vostre manifestazioni potrebbero giocare contro di voi.

Sagittario

Qualcuno non sembra avere voglia di sorprese o di cose nuove, diverse. Dunque non imponete mai la vostra voglia di avventura, il vostro gusto per la novità.

Capricorno

La Luna, dal vostro segno, litiga con Giove e con Marte. Per questo dovreste optare per un presente che non nutra troppe passioni, che non si fidi dell’impossibile.

Acquario

Prendetevi un momento di calma, un presente che non abbia troppa voglia di inseguire il destino e di catturare fortune. Datevi il tempo di capire quello che vi serve.

Pesci

Qualcuno sembra volervi fermi e precisi, disapprovando quel bisogno interiore di cambiamento che Urano accende in voi. Scegliete considerando anche gli altri.