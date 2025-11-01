Ariete

Non siate troppo severi con i giudizi e le considerazioni. Non fatelo per non smorzare entusiasmi di fortuna, per bloccare occasioni e possibilità che hanno voglia di succedere.

Toro

I vostri sogni potrebbero caricarsi di luce, di calore, di una speranza che ha subito ambizione di essere il futuro. Però questo cielo vi motiva, vi incoraggia.

Gemelli

Potente questa Luna che vi chiede di metterci ancora più entusiasmo, di non smorzare mai le giuste speranze, per non perdere di vista un progetto, una direzione.

Cancro

Belle e fortunate le iniziative del momento, quelle che prenderete senza pensarci troppo, sull’onda di un cielo che vi smuove, che vi chiede di fare sul serio.

Leone

Qualcuno si impegna per portare la fortuna dalla sua parte e, in qualche modo, vi chiede collaborazione, sostegno, almeno comprensione. Non lo rimproverate.

Vergine

L’opposizione della Luna vi chiede di dimostrare un sincero e palpabile ottimismo verso la vita, verso un presente che dovreste interpretare con più convinzione.

Bilancia

Avrete bisogno di sentire che potete controllare una situazione, che avete una visione chiara e completa del momento, che nulla vi sfugge o si improvvisa.

Scorpione

Una Luna amica saprà accendere, con le emozioni, quel Sole che brilla dal vostro segno. Per questo sentimenti e passioni collaborano, rendendovi speciali, decisi.

Sagittario

Scegliete il dialogo, un confronto sincero e costruttivo con chi forse vi pesa un po’. Fatelo per non lasciare che qualcosa divenga un problema, per non aumentare le distanze.

Capricorno

Qualcuno saprà provocarvi, saprà farvi tirare fuori il meglio di voi, con le giuste passioni e le necessarie iniziative. Lasciatevi consigliare, accettate aiuti.

Acquario

Ciò che deciderete di fare concretamente sarà qualcosa che piacerà agli altri, qualcosa che qualcuno apprezzerà facendovelo sapere. Sarete un piccolo esempio per molti.

Pesci

La Luna brilla dal vostro segno aumentando il volume delle emozioni. Ma si connette al Sole, per questo potrete contare di forze speciali, intime, sempre pronte a farvi reagire.