Ariete

Ci terrete molto a dire e a comportarvi in modo speciale, forse per sorprendere qualcuno facendolo sentire meno sicuro, meno forte. È la Luna che parla per voi.

Toro

Mercurio e il Sole si confrontano per aiutarvi a capire meglio se sogni e invenzioni funzionano, se avete la possibilità di creare qualcosa di bello, di speciale.

Gemelli

Davvero un momento speciale grazie ad un cielo generoso, cielo che vi mette addosso la voglia di agire, di stupire, cielo che vi regala una nuova chiarezza.

Cancro

Ci sono momenti fatti apposta per migliorarci, per essere più precisi e puntuali con noi stessi e con le persone vicine. Siate logici, siate sensibili al buon senso.

Leone

È il momento giusto per fare, per avere fortuna con le azioni, forse perché Mercurio vi regala una grande consapevolezza, la capacità di capire meglio quello che volete.

Vergine

Sole e Mercurio si uniscono nel vostro segno per ribadire ogni forma di logica e di trasparenza. Per questo non sarete mai sensibili ai richiami di Urano, all’originalità forzata.

Bilancia

Interessante questa Luna amica che vi aiuterà a capire e a indovinare tutti i limiti di Urano, di quella fantasia che perde di vista la realtà e le sue esigenze. Siete concreti.

Scorpione

Impossibile non sentire il bisogno di chiarire con una persona amica, di dirsi la verità per provare a migliorare un rapporto. Dedicatevi a chi forse ha bisogno di capirvi.

Sagittario

Tante le sollecitazioni che sembrate ricevere da questo cielo. Voi, però, provate a fare silenzio, aspettando che gli altri capiscano meglio ciò che vogliono.

Capricorno

Marte continua a voler rendere urgente ogni cosa, ma voi non siete sempre disposti ad accontentarlo. Usate Mercurio per stabilire che cosa sia davvero importante.

Acquario

Se la Luna vi spinge a divertirvi e a vivere cose speciali, ecco che le incertezze di Urano, invece, vi convinceranno a non esagerare con niente. Non è il caso.

Pesci

Difficile mentire o accontentare chi, proprio ora, è in cerca di verità, di conferme e di cose in cui poter credere. Lasciate aperte le idee, usare nuove parole.